سبب اختناق 4 صيادين أثناء الصيد بنهر النيل في الوراق

يواصل رجال مباحث مديرية أمن الجيزة سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة إصابة 4 صيادين، بالاختناق بعد تعرضهم لغاز سام أثناء صيدهم في مياه نهر النيل أمام شركة المياه والصرف الصحي بدائرة قسم شرطة الوراق للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبعمل التحريات، تبين أن المجني عليهم، كانوا يقومون بالصيد أمام شركة المياه، ووجدوا أنبوبة صفراء مجهولة المصدر، يخرج منها غاز لونه أصفر فأصيبوا بالاختناق، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودلت التحريات أن الأنبوبة تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوراق وتحتوي على غاز الكلور، حيث قام العاملين بالشركة بالتخلص منها في مياه النهر، وجارٍ رفعها.



وتلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه، بتلقي المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول 4 صيادين مصابين بحالات اختناق نتيجة تعرضهم لغاز سام.

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