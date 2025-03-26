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حوادث

مصرع مهندس في تصادم سيارة ملاكي وأتوبيس بطريق بنها - كفر شكر

حادث تصادم بالقليوبية
حادث تصادم بالقليوبية

لقى مهندس مصرعه فى حادث تصادم سيارة ملاكى وأتوبيس يسير عكس الاتجاه بطريق بنها كفر شكر شرق الرياح التوفيقى أعلى كوبرى عزبة أبوفرج وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصى ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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حادث تصادم سيارة ملاكى بطريق بنها كفر شكر 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى اصطدمت بأتوبيس يسير عكس الاتجاه بطريق بنها كفر شكر شرق الرياح التوفيقى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة الإسعاف وتبين من المعاينة الأولية إصابة محمد. م. ع 30 سنة مقيمة قرية كفر تصفا بمدينة كفر شكر إثر قيادته سيارة ملاكى اتجاه كفر شكر بالطريق الحر شرق الرياح التوفيقى تفاجئ بأتوبيس مخالف يسير على الاتجاه وتصادم بالسيارة الملاكى من الأمام مما أدى إلى إصابة المهندس قائد السيارة الملاكى ونقله بسيارة الإسعاف ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى أثناء محاولات علاجه. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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