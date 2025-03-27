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كان بيستعد لحفل زفافه، مصرع مهندس صدمه أتوبيس يسير عكس الاتجاه بطريق بنها

وفاة مهندس في حادث
وفاة مهندس في حادث تصادم بالقليوبية، فيتو

أنهى أتوبيس يسير عكس الاتجاه بطريق بنها كفر شكر حياة مهندس كان عائدًا من عمله أمس ويستعد لفرحه بعد 4 شهور لتذهب أحلامه ضحية سائق متهور.

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مصرع مهندس في تصادم سيارة ملاكي وأتوبيس بطريق بنها - كفر شكر

وفاة مهندس بكفر شكر بنها 

وقال أحد أصدقاء المهندس محمود مجدي عبد الفتاح ابن قرية تصفا كفر شكر محافظة القليوبية  إن المتوفى كان عائدًا من عمله أمس، وكان يقود سيارته الملاكي، حيث صدمه أتوبيس كان يسير عكس الاتجاه طريق بنها كفر شكر  مما تسبب في وفاته فور وصوله إلى المستشفى.

وأضاف أن المتوفى كان خاطبًا وكان يجهز لزفافه في شهر أغسطس المقبل، لافتا الى  أنه كان يتمتع بسيرة طيبة وحب بين أهالي القرية الذين لم يروا منه سوى كل خير، وأن خبر وفاته جاء كالصاعقة للجميع، داعيا الله له بالرحمة والمغفرة، ولذويه بالصبر والسلوان.

 

حادث تصادم سيارة ملاكي اصطدمت بأتوبيس يسير عكس الاتجاه بطريق بنها كفر شكر 

 تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي اصطدمت بأتوبيس يسير عكس الاتجاه بطريق بنها كفر شكر شرق الرياح التوفيقى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية إصابة "محمد م ع" 30 سنة، إثر قيادته سيارة ملاكى باتجاه كفر شكر بالطريق الحر شرق الرياح التوفيقى تفاجأ بأتوبيس مخالف يسير على الاتجاه وتصادم بالسيارة الملاكى من الأمام، ما أدى الى إصابة المهندس قائد السيارة الملاكى ونقله بسيارة الإسعاف ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى أثناء محاولات إسعافه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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