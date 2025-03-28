الجمعة 28 مارس 2025
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اقتصاد

سعر كيلو البسكويت في عيد الفطر 2025، يبدأ من 100 جنيه وعلبة الأجلاسيه بـ 340 جنيها

سعر كيلو البسكويت
سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر، فيتو

سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025، يستعد المواطنون لاستقبال عيد الفطر المبارك، الذي تستطلع دار الإفتاء هلاله غدا السبت، ويعد شراء البسكويت والكحك من أبرز مظاهر الاستعدادات لاستقبال العيد.

سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025
سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025

أسعار كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025، في المحال التجارية والمخابز الشعبية والسلاسل الغذائية، في السطور الآتية: 

سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025
سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025

سعر كيلو البسكويت السائب في السلاسل الغذائية

بلغ سعر بسكويت نشادر نحو 200 جنيه للكيلو.

 

سعر كيلو البسكويت السائب في المخابز الشعبية

تراوح سعر كيلو البسكويت في المخابز الشعبية من 100 إلى 120 جنيهًا.

سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025
سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025

أسعار علب بسكويت عيد الفطر 2025

  • بلغ سعر علبة بسكويت جوز هند عدد 72 قطعة نحو 250 جنيهًا.
  • بلغ سعر علبة بسكويت مشكل وزن كيلو نحو 265 جنيهًا.
  • بلغ سعر علبة بسكويت مكس وزن كيلو نحو 240 جنيهًا.
سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025
سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025

أسعار بسكويت العيد في المحال التجارية

  • بلغ سعر بسكويت برتقال علبة 72 قطعة نحو 250 جنيهًا.
  • بلغ سعر بسكويت جوز هند علبة 36 قطعة نحو 130 جنيهًا.
  • بلغ سعر بسكويت جوز هند علبة 72 قطعة نحو 250 جنيهًا.
  • بلغ سعر بسكويت برتقال علبة 36 قطعة نحو 130 جنيهًا.
  • بلغ سعر بسكويت سادة علبة 36 قطعة نحو 130 جنيهًا.
سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025
سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025

أسعار البسكويت في عيد الفطر 2025

  1. بلغ سعر بسكويت سادة علبة 72 قطعة نحو 250 جنيهًا.
  2. بلغ سعر بسكويت شوكولاتة علبة 36 قطعة نحو 140 جنيهًا.
  3. بلغ سعر بسكويت شوكولاتة علبة 72 قطعة نحو 260 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كيلو بسكويت مشكل نحو 265 جنيهًا.
  5. بلغ سعر بسكويت مشكل علبة 24 قطعة نحو 140 جنيهًا.
  6. بلغ سعر بسكويت مشكل علبة 48 قطعة نحو 260 جنيهًا.
  7. بلغ سعر علبة بسكويت مشكل تويست 24 قطعة نحو 145 جنيهًا.
سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025
سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025

سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025

بلغ سعر علبة بسكويت نشادر 32 قطعة نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بسكويت نشادر 64 قطعة نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بسكويت برتقال 32 قطعة نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بسكويت برتقال 64 قطعة نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بسكويت شوكولاتة 32 قطعة نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بسكويت شوكولاتة 64 قطعة نحو 250 جنيهًا.

سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025
سعر كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025

أسعار كيلو البسكويت قبل عيد الفطر المبارك 2025

بلغ سعر علبة بسكويت جوز هند 32 قطعة نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بسكويت جوز هند 64 قطعة نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بسكويت أجلاسيه 32 قطعة نحو 340 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بسكويت أجلاسيه 16 قطعة نحو 175 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بسكويت ميكس 64 قطعة نحو 240 جنيهًا.

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