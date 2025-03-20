كيلو الفاخر يبدأ من 475 جنيهًا، أسعار كعك عيد الفطر 2025 بالمحال التجارية

سجلت أسعار الكعك ارتفاعًًا ملحوظًا في المحال من العلامات التجارية الشهيرة، التي تهتم بتقديم كعك ذات جودة عالية سواء المكونات أو التغليف.

بداية موسم الكعك مع قرب حلول عيد الفطر

وطرحت المحال التجارية أصناف الكعك بعبوات مختلفة بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك، إذ لم يتبق إلا 10 أيام تقريبًا على حلوله، ومع بداية الـ 10 أيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك يبدأ المواطنون في شراء الكعك أو إعداده في المنازل.

اسعار كحك العيد 2025

أسعار كعك عيد الفطر 2025 في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض أسعار كحك عيد الفطر 2025 في المحال التجارية الشهيرة؛ في السطور الآتية:

اسعار كحك العيد 2025

أسعار الكعك في عيد الفطر 2025

بلغ سعر كيلو كحك سادة نحو 495 جنيهًا.

بلغ سعر كحك ملبن نحو 475 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كعك فستق نحو 725 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الكعك عجوة نحو 475 جنيهًا.

بلغ سعر الكعك عجمية وزن كيلو نحو 545 جنيهًا.

بلغ سعر كعك مكسرات وزن كيلو نحو 595 جنيهًا.

اسعار كحك العيد 2025

سعر الكعك في عيد الفطر 2025

بلغ سعر كيلو كعك عين الجمل وزن كيلو نحو 595 جنيهًا.

بلغ سعر كعك «الحاج علي» وزن كيلو نحو 725 جنيهًا.

يشار إلى أن كعك الحاج على هو أحد الأسماء التي تطلق على الكعك محشو بمجموعة من المكسرات وهم بندق وفستق وعين جمل وكاجو.

اسعار كحك العيد 2025

أسعار علب الكعك في عيد الفطر 2025

تراوح سعر علبة كعك مشكل عادي من 485 إلى 1425 جنيهًا.

تراوح سعر علبة كعك مشكل مخصوص من 540 إلى 1650 جنيهًا.

بلغ سعر تراي كحك نحو 6500 جنيه.

بلغ سعر علبة كحك مشكل 72 قطعة نحو 450 جنيهًا.

اسعار كحك العيد 2025

سعر علب الكحك في عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة كحك سادة نصف كيلو مشكل 24 قطعة نحو 210 جنيهات.

بلغ سعر علبة كحك عجوة نصف كيلو مشكل 24 قطعة نحو 210 جنيهات.

بلغ سعر علبة كحك ملبن نصف كيلو مشكل 24 قطعة نحو 210 جنيهات.

اسعار كعك العيد 2025

أسعار الكحك في عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة الكعك «ميني وندر» تحتوي على 12 قطعة من (كعك ريد فلفت - كعك كاندي - كعك ماتشا - كعك بلوبيري) نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر علبة الكعك تحتوي على 12 قطعة من (كعك ريد فلفت - كعك كراميل - كعك ماتشا - كعك شوفان) نحو 145 جنيهًا.

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