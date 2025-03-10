الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استعدادا للعيد، تعرف على أسعار البسكويت والمنين والمعمول والشكلمة

أسعار البسكويت والمنين
أسعار البسكويت والمنين والمعمول والشكلمة

أسعار البسكويت والمنين والمعمول والشكلمة، يستعد المواطنين لاستقبال عيد الفطر 2025، بشراء الكعك والبسكويت، الذي بدأت المحال التجارية في طرح البسكويت والكعك إيذانًا ببدء الموسم مع بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك.

<strong>اسعار الكعك والبسكويت</strong>
اسعار الكعك والبسكويت

أسعار بسكويت عيد الفطر 2025 في المحال التجارية 

وتستعرض «فيتو» أسعار بسكويت عيد الفطر 2025 في المحال التجارية بمنطقة وسط القاهرة، وفقًا لجولة ميدانية، إضافة إلى سعر المنين والمعمول والشكلمة؛ في السطور الأتية:

<strong>سعر بسكويت العيد </strong>
سعر بسكويت العيد 

سعر بسكويت عيد الفطر 2025 

وجاء سعر البسكويت في المحال التجارية كالأتي:

بلغ سعر بسكويت برتقال علبة 72 قطعة نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت جوز هند علبة 36 قطعة نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت جوز هند علبة 72 قطعة نحو 250 جنيهًا.

<strong>سعر بسكويت العيد </strong>
سعر بسكويت العيد 

أسعار البسكويت في عيد الفطر 2025 

بلغ سعر بسكويت برتقال علبة 36 قطعة نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت سادة علبة 36 قطعة نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت سادة علبة 72 قطعة نحو 250 جنيهًا.

<strong>سعر بسكويت العيد </strong>
سعر بسكويت العيد 

سعر بسكويت عيد الفطر 2025 

بلغ سعر بسكويت شوكولاتة علبة 36 قطعة نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت شوكولاتة علبة 72 قطعة نحو 260 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بسكويت مشكل نحو 265 جنيهًا.

<strong>سعر بسكويت العيد </strong>
سعر بسكويت العيد 

سعر البسكويت في عيد الفطر 2025 

بلغ سعر بسكويت مشكلت علبة 24 قطعة نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت مشكلت علبة 48 قطعة نحو 260 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بسكويت مشكلت تويست 24 قطعة نحو 145 جنيهًا.

<strong>سعر بسكويت العيد </strong>
سعر بسكويت العيد 

أسعار علبة الشكلمة في عيد الفطر 

وفي نفس السياق، ننشر أسعار الشكلمة في المحال التجارية، بالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال عيد الفكر المبارك، وجاءت كالأتي: 

بلغ سعر علبة شكلمة نحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر علبة شكلمة نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كوكيز فانيليا علبة 30 قطعة نحو 140 جنيهًا.

<strong>سعر المنين </strong>
سعر المنين 

 أسعار المنين والمعمول في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار المنين والمعمول في المحال التجارية، فحاءت كالأتي:

بلغ سعر منين سادة علبة 32 قطعة نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر منين سادة علبة 64 قطعة نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر منين عجوة علبة 52 قطعة نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر منين عجوة علبة 26 قطعة نحو 150 جنيهًا.

<strong>سعر المعمول</strong>
سعر المعمول

أسعار المعمول في المحال التجارية

بلغ سعر معمول عجوة علبة 20 قطعة نحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر معمول عجوة علبة 40 قطعة نحو 260 جنيهًا.

بلغ سعر معمول ملبن علبة 20 قطعة نحو 135 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الكعك أسعار الكعك والبسكويت اسعار البسكويت اسعار بسكويت العيد الكعك والبسكويت بسكويت العيد سعر البسكويت سعر المعمول سعر علبة بسكويت شهر رمضان علبة بسكويت عيد الفطر 2025 عيد الفطر

الأكثر قراءة

مصطفى يونس يكشف مفاجأة بشأن فشل صفقة انتقال زيزو للأهلي

درجات الحرارة تتجاوز الثلاثينات، موجة حارة تضرب البلاد بدءا من الثلاثاء

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

انقلاب سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز وأخري أجرة بالطريق الزراعي بالقليوبية (صور)

دينك إيه؟ رد صادم وغير متوقع من يوسف زيدان

أحمد كريمة: على المرأة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من الفاحشة

سابته قبل الفرح بأسبوع، هدى الإتربى تدخل في نوبة بكاء بسبب خطيبها(فيديو)

نجل الشهيد أحمد المنسي: أبي كان حافظا للقرآن وحريصا على هذه العادة (فيديو)

منوعات

المزيد

خبيرة لغة جسد: نظرات حب خجولة بين ويليام وكيت في يوم الكومنولث

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

القبض على مصطفى شعبان في الحلقة 9 من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، الزبير بن العوام "حواري رسول الله"

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: رمضان شهر الانتصارات للمسلمين قديمًا وحديثًا

الإفتاء توضح حكم إمساك المرأة عن المفطرات إذا طهرت من الحيض في نهار رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية