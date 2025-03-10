استعدادا للعيد، تعرف على أسعار البسكويت والمنين والمعمول والشكلمة

أسعار البسكويت والمنين والمعمول والشكلمة، يستعد المواطنين لاستقبال عيد الفطر 2025، بشراء الكعك والبسكويت، الذي بدأت المحال التجارية في طرح البسكويت والكعك إيذانًا ببدء الموسم مع بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك.

اسعار الكعك والبسكويت

أسعار بسكويت عيد الفطر 2025 في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» أسعار بسكويت عيد الفطر 2025 في المحال التجارية بمنطقة وسط القاهرة، وفقًا لجولة ميدانية، إضافة إلى سعر المنين والمعمول والشكلمة؛ في السطور الأتية:

سعر بسكويت العيد

سعر بسكويت عيد الفطر 2025

وجاء سعر البسكويت في المحال التجارية كالأتي:

بلغ سعر بسكويت برتقال علبة 72 قطعة نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت جوز هند علبة 36 قطعة نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت جوز هند علبة 72 قطعة نحو 250 جنيهًا.

سعر بسكويت العيد

أسعار البسكويت في عيد الفطر 2025

بلغ سعر بسكويت برتقال علبة 36 قطعة نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت سادة علبة 36 قطعة نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت سادة علبة 72 قطعة نحو 250 جنيهًا.

سعر بسكويت العيد

سعر بسكويت عيد الفطر 2025

بلغ سعر بسكويت شوكولاتة علبة 36 قطعة نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت شوكولاتة علبة 72 قطعة نحو 260 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بسكويت مشكل نحو 265 جنيهًا.

سعر بسكويت العيد

سعر البسكويت في عيد الفطر 2025

بلغ سعر بسكويت مشكلت علبة 24 قطعة نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت مشكلت علبة 48 قطعة نحو 260 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بسكويت مشكلت تويست 24 قطعة نحو 145 جنيهًا.

سعر بسكويت العيد

أسعار علبة الشكلمة في عيد الفطر

وفي نفس السياق، ننشر أسعار الشكلمة في المحال التجارية، بالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال عيد الفكر المبارك، وجاءت كالأتي:

بلغ سعر علبة شكلمة نحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر علبة شكلمة نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كوكيز فانيليا علبة 30 قطعة نحو 140 جنيهًا.

سعر المنين

أسعار المنين والمعمول في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار المنين والمعمول في المحال التجارية، فحاءت كالأتي:

بلغ سعر منين سادة علبة 32 قطعة نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر منين سادة علبة 64 قطعة نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر منين عجوة علبة 52 قطعة نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر منين عجوة علبة 26 قطعة نحو 150 جنيهًا.

سعر المعمول

أسعار المعمول في المحال التجارية

بلغ سعر معمول عجوة علبة 20 قطعة نحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر معمول عجوة علبة 40 قطعة نحو 260 جنيهًا.

بلغ سعر معمول ملبن علبة 20 قطعة نحو 135 جنيهًا.

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