الأحد 09 مارس 2025
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اقتصاد

النص كيلو بـ 140 جنيهًا، أسعار علب كعك عيد الفطر 2025

أسعار كعك عيد الفطر
أسعار كعك عيد الفطر 2025، فيتو

أسعار علب كعك عيد الفطر 2025، يفضل بعض المواطنين شراء علب الكعك المشكل التي تحتوي على جميع الأصناف؛ من الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والمعمول والمنين.

<strong>أسعار كعك عيد الفطر 2025</strong>
أسعار كعك عيد الفطر 2025

علب الكعك المشكل اقتصادية وعملية

وتعتبر علب الكعك المشكل ليست فقط اقتصادية مع ارتفاع أسعار كعك العيد والأصناف الأخرى، بل والاختيار المناسب للمواطنين الذين لا يفضلون شراء أو تناول كميات كبيرة من الكعك والبسكويت والغريبة.

<strong>أسعار كعك عيد الفطر 2025</strong>
أسعار كعك عيد الفطر 2025

طرح عبوات مختلفة الوزن تحتوي على تشكيلات الكعك

وعليه؛ تهتم المحال التجارية المتخصصة في بيع الحلويات والمعجنات في طرح عبوات مختلفة الوزن تحتوي على تشكيلات الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي وفور والأصناف الأخرى.

<strong>أسعار كعك عيد الفطر 2025</strong>
أسعار كعك عيد الفطر 2025

أسعار علب الكعك المشكل في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» أسعار علب الكعك المشكل في المحال التجارية التي طرحتها، بالتزامن مع بدء موسم الكعك والبسكويت استعدادًا لاستقبال عيد الفطر 2025؛ في السطور الأتية: 

<strong>أسعار كعك عيد الفطر 2025</strong>
أسعار كعك عيد الفطر 2025

أصغر علبة كعك مشكل في السوق

البداية مع أصغر علبة كعك مشكل في السوق، إذ بلغ سعر علبة مشكلة وزن نصف كيلو وتحتوي على 8 قطع كعك سادة و18 قطعة بسكويت سادة نحو 140 جنيهًا.

<strong>أسعار كعك عيد الفطر 2025</strong>
أسعار كعك عيد الفطر 2025

أسعار كعك عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن كيلو نحو 285 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 1.5 كيلو نحو 470 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 2 كيلو نحو 600 جنيه.

<strong>أسعار كعك عيد الفطر 2025</strong>
أسعار كعك عيد الفطر 2025

أسعار الكعك والبسكويت عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 2.5 كيلو نحو 760 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 3 كيلوات نحو 900 جنيه.

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 4 كيلوات نحو 1300 جنيه.

<strong>أسعار كعك عيد الفطر 2025</strong>
أسعار كعك عيد الفطر 2025

سعر علب كعك عيد الفطر 2025

بلغ سعر كعك مشكل في علبة صفيح  نحو 1200 جنيه.

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 5.25 كيلو نحو 1700 جنيه.

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 6 كيلو نحو 2400 جنيه.

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