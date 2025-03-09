النص كيلو بـ 140 جنيهًا، أسعار علب كعك عيد الفطر 2025
أسعار علب كعك عيد الفطر 2025، يفضل بعض المواطنين شراء علب الكعك المشكل التي تحتوي على جميع الأصناف؛ من الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والمعمول والمنين.
علب الكعك المشكل اقتصادية وعملية
وتعتبر علب الكعك المشكل ليست فقط اقتصادية مع ارتفاع أسعار كعك العيد والأصناف الأخرى، بل والاختيار المناسب للمواطنين الذين لا يفضلون شراء أو تناول كميات كبيرة من الكعك والبسكويت والغريبة.
طرح عبوات مختلفة الوزن تحتوي على تشكيلات الكعك
وعليه؛ تهتم المحال التجارية المتخصصة في بيع الحلويات والمعجنات في طرح عبوات مختلفة الوزن تحتوي على تشكيلات الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي وفور والأصناف الأخرى.
أسعار علب الكعك المشكل في المحال التجارية
وتستعرض «فيتو» أسعار علب الكعك المشكل في المحال التجارية التي طرحتها، بالتزامن مع بدء موسم الكعك والبسكويت استعدادًا لاستقبال عيد الفطر 2025؛ في السطور الأتية:
أصغر علبة كعك مشكل في السوق
البداية مع أصغر علبة كعك مشكل في السوق، إذ بلغ سعر علبة مشكلة وزن نصف كيلو وتحتوي على 8 قطع كعك سادة و18 قطعة بسكويت سادة نحو 140 جنيهًا.
أسعار كعك عيد الفطر 2025
بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن كيلو نحو 285 جنيهًا.
بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 1.5 كيلو نحو 470 جنيهًا.
بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 2 كيلو نحو 600 جنيه.
أسعار الكعك والبسكويت عيد الفطر 2025
بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 2.5 كيلو نحو 760 جنيهًا.
بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 3 كيلوات نحو 900 جنيه.
بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 4 كيلوات نحو 1300 جنيه.
سعر علب كعك عيد الفطر 2025
بلغ سعر كعك مشكل في علبة صفيح نحو 1200 جنيه.
بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 5.25 كيلو نحو 1700 جنيه.
بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 6 كيلو نحو 2400 جنيه.
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