إغلاق طريق زيارة مينا هاوس، الأهرامات تبدأ تشغيل الزيارة من طريق الفيوم تجريبيا 8 أبريل

طالبت النقابة العامة للمرشدين السياحيين التواصل كتابيا مع شركات السياحة صاحبة الأفواج السياحية والنقابة العامة للمرشدين السياحيين بما سيتم رصده من إيجابيات أو سلبيات مع الافتتاح التجريبي لتجربة الزيارة بمنطقة الأهرامات، وذلك لتفاديها مستقبلا وبما يحقق التطوير والتحديث، على أن يتم رفعها لوزارة السياحة والآثار لتقييم التجربة على أرض الواقع.

تجربة الزيارة بمنطقة الأهرامات

وأوضحت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، أنه تقرر إغلاق مدخل زيارة الأهرامات باتجاه فندق مينا هاوس، على أن يكون المدخل الرئيس لزيارة منطقة أهرامات الجيزة من طريق الفريق اعتبارا من 8 أبريل المقبل.

وأشارت النقابة إلى أنه لن يسمح لجميع المركبات السياحية بالمرور والتجول بين الأهرامات الثلاثة، وسيكون التنقل بالمجموعات السياحية فقط عبر حافلات كهربائية مخصوصة.



تنظيم زيارات للمرشدين السياحيين بمنطقة الأهرامات

وأوضحت النقابة أنه سبق وقامت النقابة بتنظيم زيارات استكشافية لمجموعات من المرشدين السياحيين ومجموعات من أصحاب ومديري شركات السياحة، وتم استطلاع انطباعات المشاركين وملاحظاتهم ورفعها بخطابات رسمية بخطابات رسمية لوزارة السياحة والآثار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.