المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى: حان وقت رحيل حماس من غزة

زعم المبعوث الأمريكى لشؤون الأسرى، آدم بولر، اليوم الخميس، أن المظاهرات ضد حماس في غزة مشجعة، مطالبا برحيل الحركة عن القطاع.

المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن يتحدث عن الرهائن

كما قال المبعوث الأمريكى لشؤون الرهائن، أنه مستعد للقاء أي جهة مجددا لإطلاق سراح أي رهينة أمريكى فى غزة.

وتابع فى تصريحات لقناة "العربية" السعودية قائلا: الدول العربية تلعب دورا كبيرا للإفراج عن المحتجزين.

وتطرق إلى ما أشيع حول اتفاقات التطبيع بشأن دمشق وبيروت، مؤكدا أنه يمكن انضمام سوريا ولبنان لاتفاقيات السلام إذا سمحت الظروف.

انتظار أمريكا ردا من إيران على رسالة ترامب إلى خامنئي

وفيما يتعلق بانتظار الإدارة الأمريكية ردًّا من إيران على رسالة الرئيس دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، قال آدم بولر "وقت إيران ينفد".

وكان آلاف المتظاهرين نظموا مظاهرات فى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، مطالبين بوقف الحرب، ورحيل قيادات حماس التي لم تحقق سوى المزيد من الدمار.

وهتف المحتجون حسب ما رصدت مقاطع مصورة: "نريد أن نعيش"، "كفى دمارًا"، و"يا حماس برا برا"، في تعبير عن سخط متزايد تجاه الحركة التي تسيطر على غزة منذ عام 2007.

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