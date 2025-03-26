الخميس 27 مارس 2025
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حماس تعلق على المظاهرات ضد الحركة فى شمال قطاع غزة

مظاهرات ضد حماس فى
مظاهرات ضد حماس فى غزة، فيتو

علقت حركة حماس، اليوم، على المظاهرات التى نظمها عدد من سكان قطاع غزة ضد الحركة، ومطالبتها بالتنحى عن السلطة وترك المجال للسلطة الفلسطينية.

رد حماس على المظاهرات ضد الحركة فى غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي لحركة حماس في غزة، اليوم الأربعاء، إن الشعارات المعارضة للحركة التي رفعت في احتجاجات غزة التى خرجت ضدها، أمس الثلاثاء، كانت عفوية ولا تعكس الموقف الوطني العام.

 

وأضاف مكتب حماس، في بيان لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "أي شعارات أو مواقف عفوية يصدرها بعض المتظاهرين ضد نهج المقاومة لا تعبر عن الموقف الوطني العام، بل تأتي نتيجة للضغط غير المسبوق الذي يتعرض له شعبنا، ومحاولات الاحتلال المستمرة لإثارة الفتنة الداخلية، وصرف الانتباه عن جرائمه المستمرة.

 

وأضاف المكتب الإعلامى الحكومي فى غزة، أن حق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في المظاهرات السلمية "مشروع، وجزء أصيل من القيم الوطنية التي نؤمن بها وندافع عنها"، وتابع أن احتجاجات الثلاثاء "تعكس الضغط الهائل والمجازر اليومية التي يتعرض لها شعبنا".

 

وتابع مكتب حماس: "مع استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين، قد يُسبب ذلك حالة من الغضب العارم والاستياء الشعبي، وهو أمر طبيعي في ظل هذه الجرائم المتواصلة".

 

حماس تدعو للوحدة الوطنية وتوجيه الجهود لمواجهة الاحتلال

ودعا المكتب الإعلامي لحركة حماس، إلى "الوحدة الوطنية، وأن يوجه الغزيون كل جهودهم لمواجهة الاحتلال ومخططاته".

وأظهرت مقاطع فيديو في شوارع بيت لاهيا شمال غزة، وهم يهتفون "حماس برا برا"، و"بدنا نهاية للحرب" ووصفوا عناصر الحركة بـ"الإرهابيين".

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