أسعار بيجامات العيد في العتبة.. تبدأ من 150 جنيها للصيفي و200 للشتوي.. القطن والصوف أبرز الأنواع.. وهذه أهم النصائح عند الشراء (صور)

تشهد منطقة العتبة في مصر إقبالًا كبيرًا على شراء بيجامات العيد الحريمي، خاصةً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وتتميز العتبة بتنوع كبير في أنواع البيجامات وأسعارها، مما يجعلها وجهة مفضلة للكثيرين.

رصدت عدسة فيتو أسعار البيجامات بمول القدس بالعتبة يُعتبر مول القدس الموجود في منطقة العتبة بالقاهرة وجهة تسوق شهيرة، خاصةً للباحثين عن أسعار مناسبة وتنوع في المنتجات يضم المول مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل الملابس (حريمي، رجالي، أطفال).

وتتراوح أسعار بيجامات العيد الحريمي في العتبة بين 150 و600 جنيه مصري، وذلك حسب نوع الخامة وجودة التصميم.

وتتوفر بيجامات العيد الحريمي في العتبة بخامات متنوعة، مثل القطن والستان والحرير. وتختلف الأسعار حسب نوع الخامة، حيث تكون البيجامات القطنية هي الأرخص، بينما تكون البيجامات الحريرية هي الأغلى.

أنواع البيجامات الحريمي في العتبة

* البيجامات القطنية:

* تعتبر الأكثر شيوعًا وطلبًا، خاصةً في فصل الصيف، نظرًا لخامتها المريحة والباردة.

* تتوفر بتصاميم وألوان متنوعة، وتناسب جميع الأذواق.

* البيجامات الستان والحرير:

* تتميز بمظهرها الأنيق والفخم، وتناسب المناسبات الخاصة.

* تتوفر بتصاميم متنوعة، مثل البيجامات ذات الأكمام القصيرة والطويلة، والبيجامات ذات البناطيل القصيرة والطويلة.

البيجامات الصوفية

* تعتبر مثالية لفصل الشتاء، حيث توفر الدفء والراحة.

* تتوفر بتصاميم وألوان متنوعة، وتناسب جميع الأذواق.

* البيجامات المخملية:

* أيضا تعتبر من الخامات التي توفر الدفء، وتتميز بمظهرها الأنيق.

إليك تفاصيل لأنواع وأسعار البيجامات الحريمي الصيفية والشتوية في العتبة:

* تتراوح أسعار البيجامات القطنية الصيفية بين 150 و350 جنيهًا مصريًا، حسب جودة الخامة والتصميم.

* تتراوح أسعار البيجامات الستان والحرير بين 250 و500 جنيه مصري، حسب جودة الخامة والتصميم.

* تتراوح أسعار البيجامات الشتوية الصوفية والمخملية بين 200 و600 جنيه مصري.

التخفيضات:

يوجد ببعض المحلات تخفيضات على قطع محدوده بنسبة تصل إلى 20% من السعر الحقيقي للبجامة

التصميمات والخامة:

* البيجامات القطنية

* تعتبر الأكثر شيوعًا، قد تتكون من قطعتين (قميص وبنطلون) أو ثلاث قطع (قميص وبنطلون وشورت).

* البيجامات الستان والحرير:

* تتميز بمظهرها الأنيق ومناسبة أكثر للعرائس.

* عادةً ما تتكون من قطعتين (قميص وبنطلون).

* البيجامات ذات القطع المتعددة:

* يمكن العثور على بيجامات تتكون من 3 أو 4 قطع، مثل قميص وبنطلون وشورت وروب وتكون أسعارها أعلى.

نصائح عند شراء البيجامات من العتبة:

* قارن الأسعار بين المتاجر المختلفة قبل الشراء.

* تأكد من جودة الخامة والتصميم قبل الشراء.

* لا تتردد في المساومة على السعر مع البائع.

* تتوفر البيجامات بمقاسات مختلفة، تأكدي من اختيار المقاس المناسب لك.

إقبال على الشراء:

ويزداد الإقبال على شراء البيجامات الحريمي في العتبة بشكل ملحوظ قبل عيد الفطر، حيث يعتبرها الكثيرون جزءًا من تجهيزات العيد وتتميز العتبة بتنوع كبير في المعروض، مما يلبي احتياجات جميع الزبائن، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر العتبة من المناطق التي تقدم أسعار مناسبة للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.