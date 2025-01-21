الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

تفاصيل حريق العتبة، النيران تلتهم مول درب البرابرة وإصابة 4 أشخاص باختناق (صور)

تفاصيل حريق مول تجارى
تفاصيل حريق مول تجارى بالعتبة.. إصابة 4 أشخاص وخسائر مالية

نشب حريق هائل في مول تجارى بمنطقة درب البرابرة في العتبة وهرعت سيارات إطفاء لإخماد النيران.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مول تجاري “القدس” بمنطقة درب البرابرة بالعتبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بسيارات الإسعاف والأطفاء، لإخماد النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، بينما أصيب 4 أشخاص بحالات اختناق والتهمت النيران محتويات عددا من المحال داخل المول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وكشف الفحص، اندلاع حريق في مول تجاري بمنطقة درب البرابرة بسوق العتبة وتسبب في خسائر فادحة داخل المول وتقوم قوات الإطفاء حاليا بعمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

تفاصيل حريق مول تجارى بالعتبة

كما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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حريق مول تجاري حريق منطقة درب البرابرة حريق العتبة الحماية المدنية مديرية أمن القاهرة

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