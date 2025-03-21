أسعار ملابس عيد الفطر في العتبة.. تسجل ارتفاعًا بنسبة 50%.. البنطلون يبدأ من 150 جنيها والبلوزة بـ 180.. الجينز والقطن والكتان «أبرز الأنواع».. وهذه أهم النصائح عند الشراء (فيديو)

تشهد الأسواق في منطقة العتبة بالقاهرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين استعدادًا لعيد الفطر المبارك، حيث تتنوع المعروضات بين الملابس الشتوية والصيفية بأسعار متفاوتة.

أسعار الملابس بـ العتبة في عيد الفطر

وتضم العتبة العديد من الأسواق والمحلات التي تعرض مختلف أنواع الملابس، من الملابس التقليدية إلى الملابس العصرية، وملابس الأطفال، والملابس الرجالية، والملابس النسائية.

وتتوفر في العتبة مختلف الخامات والماركات، مما يتيح للمتسوقين اختيار ما يناسب أذواقهم وميزانيتهم.

وتشتهر العتبة بأسعارها المناسبة، حيث يمكن للمتسوقين الحصول على ملابس العيد بأسعار أقل من غيرها من المناطق.

وتتوفر في العتبة العديد من العروض والتخفيضات، خاصة في فترة ما قبل العيد.

ووفقًا لجولة فيتو في أحد المولات التجارية بمنطقة العتبة، رصدت أسعار ملابس العيد حيث تبدأ من 150 جنيهًا، للبنطلون

بينما تتراوح العروض على الملابس الشتوية والصيفية بين 100 و700 جنيه. أما الفساتين، فتبدأ أسعارها من 350 جنيها وتصل إلى 700 جنيه.

أسعار الملابس المعروضة في العتبة

* البلوزات: تبدأ من 180 جنيهًا، وتصل إلى 450 جنيها للبلوزات الستان المناسبة للمناسبات والأفراح.

* الجينز: يبدأ من 350 جنيهًا.

الملابس الشتوية: تبدأ من 350 جنيهًا.

* العبايات والملابس الفضفاضة: تبدأ من 250 جنيهًا، وتتوفر الملحفة بمقاسات كبيرة تصل إلى 150 و200 كيلوجرام

* البنطالونات: تبدأ من 150 جنيهًا للبناطيل القطنية، و180 جنيهًا للبناطيل الكتان، وتصل إلى 400 جنيه للبنطلونات الجينز التريند.

* الكارديجان: يبدأ من 400 جنيه، وتصل إلى 520 جنيهًا للقفطان التايجر.

*الجيبة تبدأ أسعارها من 220 جنيها. للمقاسات المحيرة وتصل ل 280 جنيها للجيبة الكلوش.

* تتوفر العديد من العروض والتخفيضات على الملابس بمناسبة عيد الفطر.

* تتنوع الألوان والمقاسات لتناسب جميع الأذواق.

تنوع الخامات المعروضة

* تتنوع خامات الملابس المعروضة بين الستان، الكشمير، القطن، الكتان، والجبردين المطرز.

* تتوفر موديلات متنوعة من الملابس، بما في ذلك البلوزات الواسعة، البلوزات المشجرة، البلوزات المقلمة، الفساتين، البناطيل الجينز، البناطيل الكتان، والكارديجان والعبايات والملحفه والقفطان

* تتوفر مقاسات كبيرة من الملابس، بما في ذلك مقاسات تصل إلى 4 إكس لارج، ومقاسات تصل إلى 150 و200 كيلوغرام.

* تتوفر ألوان متنوعة من الملابس التي تحظي بشعبية هذا الصيف مثل البمبي والاصفر الكناري والاخضر الفاتح واللبني الفاتح والليموني.

ارتفاع الأسعار عن العام الماضي

كما أوضحت مدام حنان أحد تجار منطقة العتبة أن هناك ارتفاعا في أسعار الملابس عن العام الماضي بنسبة 40% إلى 50% عن العام الماضي.

نصائح للتسوق في العتبة

* من المهم التخطيط المسبق لرحلة التسوق، وتحديد أنواع الملابس التي ترغب في شرائها.

* يفضل زيارة العتبة في الصباح الباكر لتجنب الزحام.

* من المهم مقارنة الأسعار بين المحلات المختلفة قبل الشراء.

* ينصح بالتفاوض مع البائعين للحصول على أفضل الأسعار.

* الانتباه إلى الزيادة في الأسعار عن العام الماضي بنسبة 40% إلى 50%.

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