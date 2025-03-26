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محافظات

التخفيضات كلمة السر، زحام كبير من المواطنين على شوارع مطروح استعدادا لعيد الفطر (صور)

استعدادات العيد بمطروح،
استعدادات العيد بمطروح، فيتو

شهدت مدينة مرسى مطروح، مساء الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من المواطنين وأهالي محافظة مطروح، لشراء مستلزمات وملابس العيد وسط تخفيضات أصحاب المحالات التجارية بمناسبة العيد مع أجواء من الفرحة والبهجة بين المواطنين.

استعدادات عيد الفطر بمرسى مطروح

ورصدت "فيتو" إقبال الأهالي والأسر على شارع الإسكندرية التجاري بمطروح، لشراء ملابس وتجهيزات عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من البهجة بين الجميع.

ويقوم أهالي مرسى مطروح بشراء مستلزمات وحلوى عيد الفطر والملابس، كما قام البعض الآخر بالتنزه تزامنًا مع الأجواء المستقرة.

استطلاع هلال شوال لعام 1446 هجريا 

وتستطلع دار الإفتاء هلال شهر شوال لعام 1446 هجريًّا، يوم السبت المقبل الموافق 29 من شهر رمضان المبارك وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة كافة محافظات الجمهورية.

موعد استطلاع هلال شهر شوال

 ومن المقرر أن يعلن الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية نتيجة استطلاع الهلال وإعلان موعد أول أيام عيد الفطر المبارك من خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

 وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أصدر في وقت سابق بيانًا عن رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٦ هـ، حيث يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت ٢٩ من رمضان ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٩ م (يوم الرؤية).
 


ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (۱۲-۹) دقيقة أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين ١٩:٣ دقيقة.

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كوالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ 7 دقائق.

وبذلك تكون غرة شهر شوال ١٤٤٦ هـ فلكيًّا يوم الأحد ٢٠٢٥/٣/٣٠ م  وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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