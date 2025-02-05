تبدأ من 12 جنيهًا، ننشر أسعار زينة رمضان 2025 وأحدث التصميمات

أسعار زينة رمضان 2025، يستعد المواطنون لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال شراء زينة رمضان 2025، وفي أجواء مبهجة يقوم المواطنون بتعليق زينة رمضان في الشوارع وبلكونات المنازل، فضلًا عن إضفاء أجواء الاحتفالات بقدوم الشهر الكريم باستخدام الديكورات الرمضانية داخل المنزل.

اسعار زينة رمضان 2025

أسباب اختلاف أسعار زينة رمضان 2025

وتختلف أسعار زينة رمضان 2025 باختلاف الخامات المصنوعة منها، وطول حبل الزينة، وتتعدد أشكال زينة رمضان 2025، بين تصميمات شخصيات رمضان الكرتونية، والأشكال التراثية للنجمة والهلال والفانوس، فضلًا عن فروع الإضاءة والستائر المضيئة وغيرها.

اسعار زينة رمضان 2025

أسعار زينة رمضان 2025 بأشكالها وتصميماتها المختلفة

وتستعرض «فيتو» أسعار زينة رمضان 2025 بأشكالها وتصميماتها وأحجامها المختلفة في الأسواق، في السطور الأتية:

اسعار زينة رمضان 2025

اسعار زينة رمضان 2025

تراوح سعر زينة رمضان أشكال كرتونية حبل بين 110 إلى 210 جنيهات. بلغ سعر فوانيس ليد ذهبية إضاءة زينة رمضان نحو 180 جنيهًا. تراوح سعر حبل زينة رمضان قماش 20 مترًا بين 99 إلى 105 جنيهات. تراوح سعر زينة رمضان هلال ونجمة معدن بين 90 و300 جنيه. تراوح سعر زينة رمضان فرع نور لمبات ليد 4 ألوان زينة عدد 100 لمبة طول 10 أمتار بين 119 و150 جنيهًا.

اسعار زينة رمضان 2025

سعر زينة رمضان 2025

تراوح سعر حبل زينة رمضان أشكال كرتونية طول 3.5 متر بين 75 و150 جنيهًا. تراوح سعر ستارة ليد 120 شبكة زينة رمضان المضيئة بين 260 و400 جنيه. تراوح سعر لمبات ديكور زينة رمضان 4 أمتار من 125 و300 جنيه. بلغ سعر زينة رمضان قماش خيامية حبل طول 5 أمتار نحو 1333 جنيهًا. تراوح سعر مصابيح زينة رمضان ستارة وهلال ونجمة بين 225 و300 جنيه.

اسعار زينة رمضان 2025

أسعار زينة رمضان 2025

بلغ سعر زينة رمضان فرع نور ليد كرة معدن ذهبي نحو 170 جنيهًا.

تراوح سعر زينة رمضان شكل مسجد طول 3.5 متر بين 75 و150 جنيهًا.

تراوح سعر لمبات زينة رمضان شكل دمعة 12 قطعة بين 80 و300 جنيه.

بلغ سعر زينة رمضان ورق عربي لون أحمر نحو 50 جنيهًا.

اسعار زينة رمضان 2025

اسعار زينة رمضان 2025

بلغ سعر زينة رمضان 4 أمتار مثلثات بألوان مختلفة نحو 20 جنيهًا.

بلغ سعر فرع زينة رمضان بلاستيك شكل خيامية طول 5 أمتار نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر فرع زينة رمضان ورق على شكل خيامية طول 5 أمتار نحو 12 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.