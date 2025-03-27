الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

رويترز: القاهرة تلقت إشارات إيجابية من إسرائيل بشأن المقترح المصري

مصر، فيتو
مصر، فيتو

قالت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر أمنية قولها، إن مصر تلقت إشارات إيجابية من الاحتلال الإسرائيلي، بشأن المقترح المصري الجديد لوقف إطلاق النار في غزة، والذي يتضمن مرحلة انتقالية إضافية قبل الدخول في المرحلة الثانية.

تفاصيل المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة

ووفقا لهذا المقترح الذي صاغته مصر، ستقوم حماس بـإطلاق سراح خمسة أسرى كل أسبوع، ويُعتقد أن هناك 59 أسيرا في غزة، منهم 24 على الأقل على قيد الحياة.

فيما قال مصدر فلسطيني إن هناك "عدة مقترحات تبدو أفضل من السابقة"، لكنه أضاف، عند سؤاله عن إمكانية تحقيق اختراق قريب، أن "الأمر لم يحسم بعد". ولم يصدر أي تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المقترح، لكن المكتب أكد عدم وجود وفد إسرائيلي في الدوحة حاليا.

وفد مصري يتوجه إلى الدوحة لبحث المرحلة الثانية من الاتفاق

توجه وفد مصري يوم الخميس إلى الدوحة لمواصلة المباحثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق.

ووفقا لمصادر قريبة الصلة من الملف، سيناقش الوفد إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإطلاق سراح المختطفين في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات بعد انتهاء المرحلة الأولى ورفض إسرائيل شروط المرحلة الثانية.

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