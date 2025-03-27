فتاة تسأل: ما حكم المساكنة؟ وعلي جمعة يرد: "فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة" (فيديو)

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية الزواج.

وقال الدكتور علي جمعة: سنتحدث عن مسألة في غاية الأهمية هي الزواج.. وقد شرع الله الزواج من أجل بناء الأسرة، كوحدة أساسية لبناء المجتمع، ومن خلال الرجل والمرأة يتم التكاثر البشري: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا".

ما حكم الإسلام في المساكنة؟

وسألت فتاة: فيه ناس شايفة إن المساكنة شيء طبيعي وعادي، وبقوا يدافعوا عنه أنه يحصل في فترة الخطوبة، كضمان لعدم الانفصال.. حضرتك ترد عليهم، تقول إيه؟

ورد جمعة: الحلال بيِّن والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات.. هذا من الحلال البين، والحرام البين.. يقصدون بالمساكنة علاقة بين المرأة والرجل خارج نطاق العقد والزواج، وهذا زنا وفاحشة، واستحلال لحرمات الله تعالى.. كان فيه مذهب بتاع "جان بول سارتر" قال حكاية الزواج مش داخلة دماغنا، وراح مع واحدة لم يتزوجها عايشين مع بعض، مفيش مانع يخلفوا وكل حاجة، لكن خارج الزواج، كأنها حاجة إبليسية.. بيحط نظام آخر غير نظام الزواج اللي ربنا أباحه وطلبه وأكده.. لما ييجي يقول لي أنا مش عايز النظام ده.. ليه؟! قال أنا عايز يبقى فيه 21 صورة للأسرة غير الصورة التقليدية.. تقصد إيه؟! عُرض على مجمع البحوث الإسلامية في سنة 1993، المسودة بتاعة الأمم المتحدة، وبيقولوا فيها الحاجات دي، فاجتمعنا في المجمع وعملنا بيان بالمخالفات الشرعية، كانت 11 مخالفة.. بالعربي والإنجليزي والفرنساوي، وبقينا نوزعها على مؤتمر السكان في القاهرة.

مسودة لنشر الشذوذ

واضاف: ماذا كانوا يريدون في هذه المسودة التي كنا نناقشها؟! يريدون 21 صورة للأسرة.. احنا مش فاهمين.. بحثنا وقرأنا، فاتضح أنهم عايزين يزوجوا الرجل للرجل، وهاييجي واحد يسألني: هل ده هايبقى حلال في يوم من الأيام؟! أمريكا حاليا تعده من حقوق الإنسان.. عملت له معابد فيها الراجل يتزوج بالراجل، طيب ويخلفوا ازاي؟! قالوا إنهم يتبنوا طفل.. قلنا لهم: طيب وست وست؟!.. قالوا: برضه مفيش مانع، ويخلفوا ازاي؟! قالوا: احنا هانعمل "النعجة دوللي"، ناس مش شايفة ربنا. وإيه الصورة التالتة؟! الزواج المعتاد راجل وست.. والأسرة الرابعة؟! راجل ومعاه 2 ستات، وست يبقى معاها 2 رجالة يعملوا أسرة برضه.

حرام في حرام

وتابع: بدأنا في كلام ماسخ وملوش طعم، وملوش ريحة، وملوش حاجة تمسكه بيها.. لأنه كله حرام، والسؤال: هل ده هايبقى حلال بتطور الزمن؟! مش هايبقى حلال، عمر الزنا والفاحشة وقلة الديانة والشذوذ الجنسي ما هيبقى حلال. ربنا، سبحانه وتعالى، حرمه، ووضع بإزائه عقوبة.. فلايمكن هذا الكلام يبقى حلال إطلاقا..

وقال: من ضمن هذه البلاوي، نحطها في الوسط، يمكن تخيب؛ المساكنة.. يعني اتنين زناة، والزانية والزاني "فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة".. وها يفضل حكمه ثابت، ويتلى في المحاريب.. الفحش حرام.. ربنا لا يحب الفاحشة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.