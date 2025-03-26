الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

مركز شرطة اطسا، فيتو
مركز شرطة اطسا، فيتو

لقي شخص من الفيوم مصرعه،وأصيب 2 آخرين، في حادث انقلاب سيارة أجرة، على طريق الفيوم ـ اطسا، بعد مدخل قرية منشأة رحمي، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم ورفع آثار الحادث وانتظم المرور على جانبي الطريق. 

انقلاب سيارة أجرة بطريق اطسا

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، تلقى إخطارا  من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة أجرة بدائرة المركز ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز اطسا وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ،  وتبين انقلاب سيارة أجرة، علي طريق الفيوم ـ اطسا،  عند مدخل قرية منشاة رحمي، بسبب السرعة الزائدة التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة المصابين  إلى مستشفى اطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

بتخفيض 30%، تموين الفيوم تطرح كحك العيد في منافذها

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 3 ملايين قطعة في الفيوم

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة اطسا، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير عن سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اصابة 3 اشخاص انقلاب سيارة أجرة حادث انقلاب سيار حادث انقلاب سيارة غرفة عمليات شرطة النجدة لطب الشرعى مستشفي اطسا المركزي مركز شرطة اطسا مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

بتخفيض 30%، تموين الفيوم تطرح كحك العيد في منافذها

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 3 ملايين قطعة في الفيوم

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق السياحي بالفيوم

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

الأكثر قراءة

الأهلي: ملتزمون بقرارات اللجنة الأولمبية

تعرف على الخطوة الأخيرة للأهلي بعد رفض اللجنة الأولمبية شكواه بأزمة القمة

أول تعليق من الزمالك على قرار اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة

رسالة طمأنة من السيسي إلى الشعب المصري

الأهلي يجهز بيانًا للرد على رفض اللجنة الأولمبية شكواه بشأن أزمة القمة

السيسي: بالغ تقديري لفضيلة الإمام الأكبر وأتمنى له الشفاء

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي في أزمة مباراة القمة

أبرزها إنشاء 7 جامعات أهلية جديدة، 6 قرارات عاجلة ومهمة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

منوعات

المزيد

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر جرام الذهب بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما أفضل الأوقات لالتماس ليلة القدر؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

علي جمعة يكشف شروط استجابة الدعاء ويوضح المقصود بـ«العدوان في الطلب»

كيف نغتنم ليلة القدر؟ عضو بمركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية