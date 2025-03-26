مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

لقي شخص من الفيوم مصرعه،وأصيب 2 آخرين، في حادث انقلاب سيارة أجرة، على طريق الفيوم ـ اطسا، بعد مدخل قرية منشأة رحمي، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم ورفع آثار الحادث وانتظم المرور على جانبي الطريق.

انقلاب سيارة أجرة بطريق اطسا

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة أجرة بدائرة المركز ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز اطسا وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة أجرة، علي طريق الفيوم ـ اطسا، عند مدخل قرية منشاة رحمي، بسبب السرعة الزائدة التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة المصابين إلى مستشفى اطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة اطسا، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير عن سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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