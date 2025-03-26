ضبط مسجل خطر أثناء ترويج المواد المخدرة في الفيوم

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، من ضبط مسجل خطر أثناء ترويج مواد مخدرة لعملائه، بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم تحريز الكمية المضبوطة بحوزته.

القبض علي تاجر مخدرات بسنورس

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود معلومات من المصادر السرية عن مسجل خطر يعتزم ترويج كمية من المخدرات بدائرة المركز، قبل حلول عيد الفطر المبارك، وأثبتت التحريات صحة المعلومات، فكلف لتشكيل مأمورية ضبط يقودها الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة بأماكن تردد المتهم، وتمكنت مأمورية الضبط بمعاونة النقيب عبد الرحمن الحاج معاون مباحث المركز، من القبض على المتهم "ص. ن" وشهرته " كاستلو 31 عام، له معلومات جنائية سابقة، قبل ترويج بضاعته لعملاء الكيف، وتم ضبط كمية من جوهر الحشيش ومخدر الآيس ومخدر الشابو، أثناء محاولته ترويجها، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وميزان حساس، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها بقصد الاتجار في والميزان لزوم البيع، والهاتف للاتصال بعملائة، والمبلغ المالي من حصيلة بيع المواد المخدرة.

وتحرر محضر بمركز شرطة سنورس، وتم العرض على النيابة العامة، لتولي التحقيق.

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