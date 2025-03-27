أمطار الخير تغمر الحرم المكي الشريف في ليلة القدر (فيديو)

شهدت العاصمة المقدسة في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، هطول أمطار متفرقة، ألقت بظلالها على أجواء الحرم المكي الشريف، حيث توافد المعتمرون والمصلون إلى المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة والصلاة في أجواء روحانية مباركة.

أضفت الأمطار طابعًا روحانيًا

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فقد أضفت الأمطار طابعًا روحانيًا خاصًا على الأجواء، حيث تزامنت مع اللحظات الإيمانية التي تعيشها مكة المكرمة في هذه الليلة المباركة.

استنفار كبير فى الحرم المكى

ورافق ذلك استنفار كبير من قبل الجهات المعنية، حيث وفرت فرق الطوارئ والمرافق العامة الخدمات اللازمة للتعامل مع الأحوال الجوية في سرعة وفعالية، لتأمين سلامة الجميع.

انتشارًا ملحوظًا لفرق الأجهزة الأمنية والخدمية فى مكة

في سياق متصل، تشهد مكة المكرمة ومداخلها انتشارًا ملحوظًا لفرق الأجهزة الأمنية والخدمية لضمان راحة ضيوف الرحمن، مع توفير جميع الاحتياجات لضمان أداء المناسك في بيئة آمنة ومريحة.



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