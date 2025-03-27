افتتاح أعمال تطوير معمل مستشفى النوبارية الجديدة والسماليجي يتفقد تشطيبات السوق التجارية

شارك المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، في افتتاح معمل المستشفى المركزي بالمدينة بعد أعمال تطويره ورفع كفاءته، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، ومدير المستشفى، ورئيس العلاقات الحكومية بشركة "بيتي" التابعة لمجموعة المراعي، ضمن الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز قدرة المستشفى على تقديم رعاية طبية متطورة.

وخلال حفل الافتتاح، أكد المهندس أشرف السماليجي، أن تطوير المعمل يُعد خُطوة مهمة في تطوير المستشفى، ويُعد منشأة حيوية تخدم نحو 600 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن المعمل تم تجهيزه بـ3 غرف متخصصة تضم أحدث الأجهزة الطبية لتحاليل الدم، ودعم أقسام العناية المركزة، ومراقبة وظائف الكبد والكلى، بالإضافة إلى أجهزة التشخيص العام.

وأشاد السماليجي بمبادرة شركة "بيتي" التابعة لمجموعة المراعي، التي تبرعت بمجموعة من الأجهزة الطبية الحديثة لدعم المستشفى، وقال: "هذه المبادرة تعكس التزام القطاع الخاص بمسؤوليته المجتمعية، وتؤكد أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة".

وفي السياق ذاته، أجرى السماليجي جولة تفقدية لمشروع السوق التجارية، للاطمئنان على جودة التشطيبات النهائية وأعمال الكهرباء، وذلك قبل الاستلام الرسمي، وشملت الجولة مراجعة جميع مرافق المشروع، مع التركيز على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

كما تفقد السماليجي منظومة الإطفاء المعتمدة من إدارة الحماية المدنية، مؤكدًا أهمية توافقها مع المعايير القياسية لضمان سلامة وأمن المرتادين والعاملين بالمشروع، ومشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الفريق التنفيذي، والعمل الدؤوب الذي تم بذله لتنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير.

ووجه رئيس الجهاز، لجنة الاستلام بضرورة التأكد من استلام المشروع طبقًا للمواصفات القياسية والكود المصري، والتي تتوافق تمامًا مع كراسة الشروط والمواصفات المحددة للمشروع، مؤكدًا أهمية الالتزام بهذه المعايير لضمان جودة المشروع واستدامته.

يذكر أن السوق التجارية تضم 20 محلًا تجاريًا، وتعد أحد النماذج الناجحة التي تهدف إلى توفير خدمات تجارية متكاملة لسكان المنطقة، بما يعزز من جودة الحياة ويسهم في تنمية المجتمع المحلي.

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