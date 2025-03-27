الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اعتقال نائب رئيس جنوب السودان والمعارضة تلغي اتفاق السلام

رياك مشار، فيتو
رياك مشار، فيتو

قالت المعارضة في جنوب السودان، اليوم الخميس: إن توقيف نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار يعني أن اتفاق السلام بات "لاغيا".

الحركة الشعبية المعارضة في جنوب السودان

وكانت الحركة الشعبية المعارضة في جنوب السودان قالت في وقت سابق، أن زعيمها رياك مشار جرى اعتقاله من قبل الحكومة.

وقال المتحدث باسم المعارضة بال ماي دينق، في فيديو بثه لوسائل الإعلام مساء أمس الأربعاء: إن مشار "محتجز من قبل الحكومة" وإن حياته "في خطر".

ووصف مسؤول معارض وصول 20 سيارة مدججة بالسلاح إلى منزل مشار حيث اعتقل إلى جانب زوجته.

وقال ريث موتش تانج، وهو مسؤول في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة: "جرى تجريد حراسه من أسلحتهم وتسليمه أمر اعتقال بناء على اتهامات غير واضحة".

الالتزام باتفاق السلام الموقع عام 2018

وإثر التطورات الأخيرة، دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف في جنوب السودان إلى الالتزام باتفاق السلام الموقع عام 2018، الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد.

وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم أنه، في أعقاب التقارير عن احتجاز مشار، يجب على جميع الأطراف "التحلي بضبط النفس والالتزام باتفاق السلام المُعزز".

 وقال هايسوم في بيان مساء أمس الأربعاء: "الليلة، يقف قادة البلاد على شفا الانزلاق مجددا في براثن صراع واسع النطاق أو السير بالبلاد إلى الأمام باتجاه السلام والتعافي والديمقراطية بروح الإجماع الذي تم التوصل إليه في 2018 عندما وقعوا اتفاق إحياء السلام والتزموا بتنفيذه".

وحذرت الأمم المتحدة يوم الإثنين الماضي من أن البلاد على حافة حرب أهلية جديدة، بعد اندلاع اشتباكات شمال البلاد بين جماعة مسلحة موالية لمشار والقوات الحكومية.

السيطرة على قاعدة عسكرية في ولاية أعالي النيل

وكانت الحرب الأهلية في جنوب السودان، التي استمرت 5 سنوات وأسفرت عن مقتل 400 ألف شخص، انتهت بتوقيع اتفاق السلام لعام 2018، الذي جمع بين الرئيس سلفا كير ومشار في حكومة وحدة وطنية.

لكن التوترات بين حزبي كير ومشار تصاعدت مؤخرا، وبلغت ذروتها في فبراير عندما قامت مجموعة "الجيش الأبيض" المسلحة، الموالية لمشار، بالسيطرة على قاعدة عسكرية في ولاية أعالي النيل وهاجمت مروحية تابعة للأمم المتحدة.

وردت الحكومة بشن غارات جوية، محذرة أي مدني في المنطقة التي تتمركز فيها المجموعة العسكرية بالإخلاء أو "مواجهة العواقب".

ولقي أكثر من 12 شخصا حتفهم منذ بدء الغارات الجوية في منتصف مارس الجاري.

وفي أوائل مارس، اعتقلت قوات الأمن العديد من كبار حلفاء مشار، وهي خطوة أدانها أنصاره ووصفوها بأنها "انتهاك جسيم" لاتفاق السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنوب السودان المعارضة في جنوب السودان اتفاق السلام توقيف نائب رئيس جنوب السودان ولاية أعالي النيل

مواد متعلقة

النرويج تعلن إغلاق سفارتها في جنوب السودان

شملت جنوب السودان ولبنان، الكشف عن أكثر من 100 اعتداء جنسي في بعثات الأمم المتحدة عام 2024

قائد الجيش الأوغندي يعلن نشر قوات خاصة فى جنوب السودان

مقتل 28 جنديا في هجوم على مروحية تابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان

أمريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة جنوب السودان لهذا السبب

الأكثر قراءة

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

لا خير في الإذاعة إن خلت من صوته، غضب بين أسرة ومحبي الشيخ محمد صديق المنشاوي لهذا السبب

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

أسعار الخضار، ارتفاع مقلق في 5 أصناف منها الطماطم والبصل قبل العيد

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر يسجل 32 جنيهًا بالأسواق اليوم الخميس 27-3-2025

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام تهم المصريين في مشروع موازنة 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، معركة نهر جيحون وانتهاء الإمبراطورية الساسانية على يد المسلمين

ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي لتعليم الأطفال أحكام الصيام؟ الأزهر يوضح (فيديو)

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بالفرح والسرور

المزيد
الجريدة الرسمية