اعتقال نائب رئيس جنوب السودان والمعارضة تلغي اتفاق السلام

قالت المعارضة في جنوب السودان، اليوم الخميس: إن توقيف نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار يعني أن اتفاق السلام بات "لاغيا".

الحركة الشعبية المعارضة في جنوب السودان

وكانت الحركة الشعبية المعارضة في جنوب السودان قالت في وقت سابق، أن زعيمها رياك مشار جرى اعتقاله من قبل الحكومة.

وقال المتحدث باسم المعارضة بال ماي دينق، في فيديو بثه لوسائل الإعلام مساء أمس الأربعاء: إن مشار "محتجز من قبل الحكومة" وإن حياته "في خطر".

ووصف مسؤول معارض وصول 20 سيارة مدججة بالسلاح إلى منزل مشار حيث اعتقل إلى جانب زوجته.

وقال ريث موتش تانج، وهو مسؤول في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة: "جرى تجريد حراسه من أسلحتهم وتسليمه أمر اعتقال بناء على اتهامات غير واضحة".

الالتزام باتفاق السلام الموقع عام 2018

وإثر التطورات الأخيرة، دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف في جنوب السودان إلى الالتزام باتفاق السلام الموقع عام 2018، الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد.

وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم أنه، في أعقاب التقارير عن احتجاز مشار، يجب على جميع الأطراف "التحلي بضبط النفس والالتزام باتفاق السلام المُعزز".

وقال هايسوم في بيان مساء أمس الأربعاء: "الليلة، يقف قادة البلاد على شفا الانزلاق مجددا في براثن صراع واسع النطاق أو السير بالبلاد إلى الأمام باتجاه السلام والتعافي والديمقراطية بروح الإجماع الذي تم التوصل إليه في 2018 عندما وقعوا اتفاق إحياء السلام والتزموا بتنفيذه".

وحذرت الأمم المتحدة يوم الإثنين الماضي من أن البلاد على حافة حرب أهلية جديدة، بعد اندلاع اشتباكات شمال البلاد بين جماعة مسلحة موالية لمشار والقوات الحكومية.

السيطرة على قاعدة عسكرية في ولاية أعالي النيل

وكانت الحرب الأهلية في جنوب السودان، التي استمرت 5 سنوات وأسفرت عن مقتل 400 ألف شخص، انتهت بتوقيع اتفاق السلام لعام 2018، الذي جمع بين الرئيس سلفا كير ومشار في حكومة وحدة وطنية.

لكن التوترات بين حزبي كير ومشار تصاعدت مؤخرا، وبلغت ذروتها في فبراير عندما قامت مجموعة "الجيش الأبيض" المسلحة، الموالية لمشار، بالسيطرة على قاعدة عسكرية في ولاية أعالي النيل وهاجمت مروحية تابعة للأمم المتحدة.

وردت الحكومة بشن غارات جوية، محذرة أي مدني في المنطقة التي تتمركز فيها المجموعة العسكرية بالإخلاء أو "مواجهة العواقب".

ولقي أكثر من 12 شخصا حتفهم منذ بدء الغارات الجوية في منتصف مارس الجاري.

وفي أوائل مارس، اعتقلت قوات الأمن العديد من كبار حلفاء مشار، وهي خطوة أدانها أنصاره ووصفوها بأنها "انتهاك جسيم" لاتفاق السلام.

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