الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قائد الجيش الأوغندي يعلن نشر قوات خاصة فى جنوب السودان

الجيش الأوغندي، فيتو
الجيش الأوغندي، فيتو

أعلنت أوغندا، مساء اليوم الثلاثاء، نشر قوات خاصة في جنوب السودان لتأمينها في ظل التوتر بين الرئيس سيلفا كير ونائبه رياك مشار.

 

الجيش الأوغندي ينشر قوات خاصة فى جوبا عاصمة جنوب السودان

وقال قائد الجيش الأوغندي موهوزي كاينيروجابا، فى بيان، إن بلاده نشرت قوات خاصة في جوبا عاصمة جنوب السودان "لتأمينها" بعد أن أثار التوتر بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار مخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية.

وقال متحدث باسم الجيش الأوغندي، إن نشر القوات جاء بناء على طلب من جانب حكومة جنوب السودان.

وخيم التوتر على جنوب السودان، بعد أن اعتقلت حكومة كير وزيرين والعديد من كبار المسؤولين العسكريين المتحالفين مع مشار وأطلقت السلطات سراح أحد الوزراء بعد ذلك.

سيلفا كير، فيتو
سيلفا كير، فيتو

ويُنظر إلى الاعتقالات في جوبا والاشتباكات الدامية حول بلدة الناصر في شمال البلاد على أنها تهديد لاتفاق السلام المبرم في عام 2018 والذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات بين القوات الموالية لكل من كير ومشار وأودت بحياة نحو 400 ألف شخص.

قائد الجيش الأوغندي يفسر سبب نشر القوات فى جنوب السودان

وقال قائد الجيش الأوغندي موهوزي كاينيروجابا في سلسلة من المنشورات على منصة إكس طوال الليل وحتى اليوم الثلاثاء "قبل يومين، دخلت وحدات قواتنا الخاصة جوبا لتأمينها".

 

وأضاف في أحد المنشورات "نحن في قوات الدفاع الشعبي الأوغندية لا نعترف إلا برئيس واحد لجنوب السودان، وهو فخامة (الرئيس) سلفا كير... وأي تحرك ضده هو إعلان حرب على أوغندا".

كما ذكر المتحدث باسم الجيش الأوغندي فليكس كولايجي، أن القوات موجودة هناك بإذن من حكومة جنوب السودان.

وأضاف "نعم قمنا بنشرهم وهم هناك بناء على دعوة من حكومة جنوب السودان. والموقف سوف يحدد المدة التي سنبقى فيها هناك".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنوب السودان سيلفا كير رياك مشار الجيش الأوغندي الرئيس سلفا كير عاصمة جنوب السودان جوبا

مواد متعلقة

مقتل 28 جنديا في هجوم على مروحية تابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان

أمريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة جنوب السودان لهذا السبب

اعتقال وزير النفط في جنوب السودان

الأمم المتحدة: الفيضانات أثرت على 1.4 مليون شخص جنوب السودان

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025

أول تعليق من الأهلي بعد الانسحاب من القمة 130 واعتباره مهزوما 2-0

بعد واقعة الزمالك 96، هل يتدخل مدبولي لمعاقبة المسئول عن أزمة القمة 130؟

عمرو أديب بعد انسحاب الأهلي: اللوائح واضحة ونحن في مرحلة العقوبة وتطبيق القانون

أول تعليق من الزمالك بعد انسحاب الأهلي من مباراة القمة 130

تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الانسحاب من القمة 130 أمام الزمالك

حقيقة توقيع عقوبة على عمرو السولية بعد المشادة مع أحد أعضاء الأهلي

عمرو أديب عن أزمة القمة 130: الأهلي اتخذ قرارا عنتريا ويجب أن يدفع ثمنه

منوعات

المزيد

جثة طفلة في حاوية قمامة، قضية صلاة التراويح تثير الرعب بالمغرب

بسبب نصف دجاجة، لبنانى يطلق الرصاص على محل وجبات جاهزة قبل الإفطار

كلب روتويلر يمزق ثعبان كوبرا سام فى مواجهة شرسة (فيديو)

الجزائر تخطط لاستيراد مليون رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: اليوم في خلق السماء والأرض قد يكون مليارات السنين (فيديو)

المجددون، أبرز المحطات في حياة عامر الشعبي "فقيه الكوفة"

أول وآخر آية نزلت من القرآن الكريم، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية