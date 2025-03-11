قائد الجيش الأوغندي يعلن نشر قوات خاصة فى جنوب السودان

أعلنت أوغندا، مساء اليوم الثلاثاء، نشر قوات خاصة في جنوب السودان لتأمينها في ظل التوتر بين الرئيس سيلفا كير ونائبه رياك مشار.

الجيش الأوغندي ينشر قوات خاصة فى جوبا عاصمة جنوب السودان

وقال قائد الجيش الأوغندي موهوزي كاينيروجابا، فى بيان، إن بلاده نشرت قوات خاصة في جوبا عاصمة جنوب السودان "لتأمينها" بعد أن أثار التوتر بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار مخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية.

وقال متحدث باسم الجيش الأوغندي، إن نشر القوات جاء بناء على طلب من جانب حكومة جنوب السودان.

وخيم التوتر على جنوب السودان، بعد أن اعتقلت حكومة كير وزيرين والعديد من كبار المسؤولين العسكريين المتحالفين مع مشار وأطلقت السلطات سراح أحد الوزراء بعد ذلك.

سيلفا كير، فيتو

ويُنظر إلى الاعتقالات في جوبا والاشتباكات الدامية حول بلدة الناصر في شمال البلاد على أنها تهديد لاتفاق السلام المبرم في عام 2018 والذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات بين القوات الموالية لكل من كير ومشار وأودت بحياة نحو 400 ألف شخص.

قائد الجيش الأوغندي يفسر سبب نشر القوات فى جنوب السودان

وقال قائد الجيش الأوغندي موهوزي كاينيروجابا في سلسلة من المنشورات على منصة إكس طوال الليل وحتى اليوم الثلاثاء "قبل يومين، دخلت وحدات قواتنا الخاصة جوبا لتأمينها".

وأضاف في أحد المنشورات "نحن في قوات الدفاع الشعبي الأوغندية لا نعترف إلا برئيس واحد لجنوب السودان، وهو فخامة (الرئيس) سلفا كير... وأي تحرك ضده هو إعلان حرب على أوغندا".

كما ذكر المتحدث باسم الجيش الأوغندي فليكس كولايجي، أن القوات موجودة هناك بإذن من حكومة جنوب السودان.

وأضاف "نعم قمنا بنشرهم وهم هناك بناء على دعوة من حكومة جنوب السودان. والموقف سوف يحدد المدة التي سنبقى فيها هناك".

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