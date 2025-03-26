النرويج تعلن إغلاق سفارتها في جنوب السودان

أعلنت النرويج، اليوم الأربعاء، أنها قررت إغلاق سفارتها في جوبا عاصمة جنوب السودان مؤقتًا، بسبب تدهور الوضع الأمني هناك.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية، في بيان لها، إن "السفارة ستنجز أعمالها من العاصمة الكينية نيروبي حتى إشعار آخر".

وأضاف بيان الخارجية النرويجية أنه "سيتم استئناف العمل في جوبا عندما يسمح الوضع بذلك"، على حد تعبير البيان.

وأقال سلفا كير، رئيس جنوب السودان، الأسبوع الماضي، حاكم ولاية "أعالي النيل"، إذ تصاعدت الاشتباكات بين قوات الحكومة وميليشيا عرقية يتهمها بالتحالف مع غريمه ريك مشار وهو النائب الأول للرئيس.

وتسببت الأزمة بزيادة المخاوف من انزلاق جنوب السودان إلى الصراع بعد 7 سنوات من انتهائه.

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