السودان يتعثر أمام جنوب السودان في تصفيات كأس العالم

تعادل السودان مع جنوب السودان بهدف لمثله، مما أدى إلى تعثره عن صدارة المجموعة خلال تصفيات كأس العالم 2026.

ويعتبر هذا التعادل خسارة معنوية للسودان، حيث كان يهدف إلى تحقيق الفوز لضمان صدارته للمجموعة.

في الوقت الحالي، يحل السودان بالمركز الثاني في المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما تصدر الكونغو الديمقراطية المجموعة. ويظل السودان بحاجة إلى الفوز في مبارياته المتبقية لضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم.

موعد مباراة السودان وجنوب السودان



أقيمت مباراة السودان وجنوب السودان، الثلاثاء في الجولة السادسة لتصفيات كأس العالم 2026، على ملعب شهداء بنينا في ليبيا.

القنوات الناقلة لمباراة السودان وجنوب السودان



وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، كما سيتم بث مباراة السودان ضد جنوب السودان عبر قناة SSC 1HD.

بينما يأتي منتخب السنغال في المركز الثالث برصيد 9 نقاط وتوغو بـ4 نقاط وموريتانيا بنقطتين وجنوب السودان بنقطتين.

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