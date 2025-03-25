الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

السودان يتعثر أمام جنوب السودان في تصفيات كأس العالم

منتخب السودان
منتخب السودان

 تعادل السودان مع جنوب السودان بهدف لمثله، مما أدى إلى تعثره عن صدارة المجموعة خلال تصفيات كأس العالم 2026.

ويعتبر هذا التعادل خسارة معنوية للسودان، حيث كان يهدف إلى تحقيق الفوز لضمان صدارته للمجموعة.

في الوقت الحالي، يحل السودان بالمركز الثاني في المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما تصدر الكونغو الديمقراطية المجموعة. ويظل السودان بحاجة إلى الفوز في مبارياته المتبقية لضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم.

 

موعد مباراة السودان وجنوب السودان


 أقيمت مباراة السودان وجنوب السودان،  الثلاثاء في الجولة السادسة لتصفيات كأس العالم 2026، على ملعب شهداء بنينا في ليبيا.

 

القنوات الناقلة لمباراة السودان وجنوب السودان


وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، كما سيتم بث مباراة السودان ضد جنوب السودان عبر قناة SSC 1HD.

بينما يأتي منتخب السنغال في المركز الثالث برصيد 9 نقاط وتوغو بـ4 نقاط وموريتانيا بنقطتين وجنوب السودان بنقطتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السودان ضد جنوب السودان العالم السودان وجنوب السودان الكونغو الديمقراطية تصفيات كأس العالم 2026 جنوب السودان

مواد متعلقة

بث مباشر مباراة جنوب السودان والسودان في تصفيات كأس العالم

ماذا يحتاج منتخب السعودية للتأهل المباشر لكأس العالم 2026؟

أحمد بلال: هناك أزمة ناشئين في مصر

بشير التابعي يهاجم مجلس الزمالك بسبب زيزو: فاشل وعمل شرخ كبير بين الجماهير واللاعب

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الجزائر وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر مباراة جنوب السودان والسودان في تصفيات كأس العالم

عفا الله عما سلف، الخطيب يرد على مبادرة الصلح مع مرتضى منصور

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على سيراليون

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

كريم حسن شحاتة: زيزو لن يجدد عقده مع الزمالك وهذه وجهته المقبلة

بعد الإنكار، ترامب يقر بفضيحة ضم صحفى لجروب سري يناقش ضرب دولة عربية

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2026

منوعات

المزيد

نيزك يخترق سماء عدة مدن مغربية

صانع نبيذ فرنسي يُنتج أكثر من نصف مليون زجاجة مزورة

ظهور جزر جديدة بسبب انخفاض منسوب بحر قزوين

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أبو سعيد الخدري الفقيه الشجاع

عضو بمركز الأزهر: يجوز للنساء الاعتكاف في رمضان داخل المنزل (فيديو)

معجزات الرسول، حنين الجذع شوقًا إلى الحبيب

المزيد
الجريدة الرسمية