مقتل 28 جنديا في هجوم على مروحية تابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 28 جنديا، بينهم جنرال، لقوا حتفهم إثر تعرض مروحية تابعة لبعثة الأمم المتحدة لإطلاق نار في شمال شرقي جنوب السودان.

هجوم يستهدف بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

ومن جانبه قال وزير الإعلام والاتصالات والتكنولوجيا والبريد مايكل ماكوي: "لم يتم تحديد العدد الدقيق للجنود القتلى بعد، لكن المعلومات وصلت بالفعل عن مقتل 28 جنديا، بمن فيهم جنرال. وقد لقوا حتفهم جميعا أثناء إجلائهم بطائرة هليكوبتر".

أحداث جنوب السودان

وأكدت التقارير أن من بين القتلى الجنرال ماجور داك، الذي كان جزءا من القيادة العسكرية العليا للقوات المسلحة لجنوب السودان. كما قُتل أحد أفراد طاقم المروحية.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس)، نيكولاس هايسوم: "الهجوم على أفراد بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أمر بغيض للغاية وقد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي. إننا نأسف بشدة للخسارة المأساوية لزميلنا ونعرب عن خالص تعازينا لأحبائه".

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