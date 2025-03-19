الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شملت جنوب السودان ولبنان، الكشف عن أكثر من 100 اعتداء جنسي في بعثات الأمم المتحدة عام 2024

أنطونيو جوتيريش،
أنطونيو جوتيريش، فيتو

أشار تقرير أممي إلى تسجيل 100 حالة اعتداء واستغلال جنسي في بعثات حفظ السلام والمهام السياسية التابعة للأمم المتحدة خلال عام 2024.

وأشار تقرير أممي صدر أمس الثلاثاء، إلى أن 65 من هذه المزاعم تتعلق بنساء أنجبن بعد أن قلن إنهن تعرضن للاغتصاب ويطالبن بدعم الطفل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة، إن المزاعم حددت 125 ضحية، وإن هذا العدد أقل من الضحايا الذين تم تحديدهم في عام 2023، والذي بلغ 145 شخصا.

ووفقا للتقرير، فإk  بعثتين لحفظ السلام تابعتين للأمم المتحدة شكلتا 82% من هذه المزاعم، حيث سُجلت 44 حالة في الكونغو و40 حالة في جمهورية إفريقيا الوسطى. وكانت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة تحت المجهر بسبب مزاعم الاغتصاب والانتهاكات الجنسية الأخرى التي يرتكبها عناصرها، لا سيما في هذين البلدين الإفريقيين.

لكن التقرير أشار أيضا إلى وقوع حالات سوء سلوك جنسي في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان ولبنان، إضافة إلى بعثات سياسية في هايتي وكولومبيا وأفغانستان.

كما أفاد جوتيريش بوجود 190 ادعاء تتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسي بحق موظفي وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، وهو انخفاض مقارنة بـ 284 ادعاء في عام 2023، إضافة إلى 382 ادعاء تتعلق بأفراد غير تابعين للأمم المتحدة يعملون مع منظمات تنفذ برامجها.

وجعل جوتيريش مكافحة الاعتداء والاستغلال الجنسي أولوية قصوى منذ توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2017، وعمل على تعزيز تنفيذ سياسة "عدم التسامح المطلق" التي تتبعها الأمم المتحدة بشأن السلوك الجنسي غير اللائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بعثات حفظ السلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو وتيريش أنطونيو جوتيريش هايتى كولومبيا أفغانستان

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: إجلاء المرضى من غزة متوقف والوضع الإنساني يزداد سوءًا

وزير الصحة يناقش استعدادات المشاركة في قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التعاون المشترك

مصر تعرض تجربتها في مكافحة الإدمان أمام اجتماعات مكتب الأمم المتحدة بفيينا

الأكثر قراءة

بمائدة إفطار لم يهضمها المصريون؛ سفارة إسرائيل تحاول زرع الفتنة بين أبناء الشعب (صور)

لكل إنسان كبوة ولن يضيع حق وراءه مطالب، أول تعليق من ضابط الشرطة المعتدى عليه في قنا

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الليمون يتجاوز الـ 60 جنيها وانخفاض 3 أصناف

درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى مصر

سعر السمك اليوم بسوق العبور، تراجع البوري 20 جنيها وقفزة في المرجان

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، تراجع الجوافة 5 جنيهات وارتفاع جديد في البرتقال

حملات أمنية تضبط 72 فرد خرطوش وفحص 36 سائقا للكشف عن المخدرات بالمحافظات

تنفيذ أول حكم إعدام بغاز النيتروجين منذ عام 2010 بولاية لويزيانا الأمريكية

منوعات

المزيد

تنفيذ أول حكم إعدام بغاز النيتروجين منذ عام 2010 بولاية لويزيانا الأمريكية

لغز عمره أكثر من 60 عامًا، نشر الدفعة الأخيرة من وثائق اغتيال جون كنيدي

العروس محجبة وتعمد إخفاء وجهها، زواج عبد القادر خوسانوف نجم مانشستر سيتي (فيديو)

قاضية أمريكية توجه ضربة لـ ترامب بشأن أداء المتحولين جنسيا الخدمة العسكرية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 18/3/2025

تعرف على أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 18- 03- 2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أدمنها المراهقون وكبار السن.. كيف تناول مسلسل منتهي الصلاحية "المراهنات الإلكترونية" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 19 رمضان سنة 1382هـ، وفاة محمود شلتوت شيخ الأزهر أول حامل للقب "الإمام الأكبر"

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 19 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 19 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية