شملت جنوب السودان ولبنان، الكشف عن أكثر من 100 اعتداء جنسي في بعثات الأمم المتحدة عام 2024

أشار تقرير أممي إلى تسجيل 100 حالة اعتداء واستغلال جنسي في بعثات حفظ السلام والمهام السياسية التابعة للأمم المتحدة خلال عام 2024.

وأشار تقرير أممي صدر أمس الثلاثاء، إلى أن 65 من هذه المزاعم تتعلق بنساء أنجبن بعد أن قلن إنهن تعرضن للاغتصاب ويطالبن بدعم الطفل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة، إن المزاعم حددت 125 ضحية، وإن هذا العدد أقل من الضحايا الذين تم تحديدهم في عام 2023، والذي بلغ 145 شخصا.

ووفقا للتقرير، فإk بعثتين لحفظ السلام تابعتين للأمم المتحدة شكلتا 82% من هذه المزاعم، حيث سُجلت 44 حالة في الكونغو و40 حالة في جمهورية إفريقيا الوسطى. وكانت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة تحت المجهر بسبب مزاعم الاغتصاب والانتهاكات الجنسية الأخرى التي يرتكبها عناصرها، لا سيما في هذين البلدين الإفريقيين.

لكن التقرير أشار أيضا إلى وقوع حالات سوء سلوك جنسي في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان ولبنان، إضافة إلى بعثات سياسية في هايتي وكولومبيا وأفغانستان.

كما أفاد جوتيريش بوجود 190 ادعاء تتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسي بحق موظفي وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، وهو انخفاض مقارنة بـ 284 ادعاء في عام 2023، إضافة إلى 382 ادعاء تتعلق بأفراد غير تابعين للأمم المتحدة يعملون مع منظمات تنفذ برامجها.

وجعل جوتيريش مكافحة الاعتداء والاستغلال الجنسي أولوية قصوى منذ توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2017، وعمل على تعزيز تنفيذ سياسة "عدم التسامح المطلق" التي تتبعها الأمم المتحدة بشأن السلوك الجنسي غير اللائق.

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