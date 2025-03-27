الخميس 27 مارس 2025
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ثقافة وفنون

1300 لحن جاهز للتنفيذ، الموسيقار حسن دنيا يكشف كنز حلمي بكر الفني

حلمي بكر.فيتو
حلمي بكر.فيتو

قال الملحن حسن دنيا: إن الموسيقار الراحل حلمي بكر قيمة فنية لا تعوض. وأضاف: "حلمي بكر كان صديقًا مقربًا لي، وكنا نجلس معًا كثيرًا، يتبادل معي الألحان ويستمع لما أقدمه. كان موسيقيًا عبقريًا وصاحب تاريخ حافل."

الملحن حلمي بكر

وكشف دنيا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حلمي بكر أخبره في آخر لقاء جمعهما أنه يمتلك 1300 لحن جاهز للتنفيذ، لكنه لم يجد من يستطيع تقديمها بالشكل المناسب. 

وتابع: “في آخر كلماته لي، قال لي لقبًا كان دائمًا يمازحني به: ”أنت آخر دور في العمارة، وكان بالفعل موسيقيًا شامخًا."

وأكد حسن دنيا أن حلمي بكر لم يكن مجرد ملحن، بل كان شاعرًا أيضًا، وحصل على دكتوراه في الإعلام من الولايات المتحدة، مما يعكس عمق ثقافته الموسيقية والفنية.

وعن تأثير غيابه عن الساحة الفنية في سنواته الأخيرة، أوضح حسن دنيا: "كان متأثرًا بغياب الأصوات القادرة على تنفيذ ألحانه، وكنت دائمًا أقول له: لدينا في مصر أصوات قوية، وإن لم تجدها هنا، يمكنك البحث في دول أخرى مثل المغرب."

 

الملحن حسن دنيا: قدمت ألحانًا رائعة مع جلال الشرقاوي لكنها لم توثّق

كما تحدث الملحن حسن دنيا عن علاقته بالمخرج الكبير جلال الشرقاوي، مؤكدًا أن العمل معه كان تجربة استثنائية غيّرت مسيرته الفنية، حيث قال: "كانت هذه أول مرة أعمل فيها بالمسرح، ورُشحت لهذا العمل من قِبل أحد أصدقائي. التعامل مع قامة بحجم جلال الشرقاوي كان حلمًا بالنسبة لي."

وأضاف: "المسرحية التي قدمتها معه كانت بعنوان أنا متفائل، وكان النجم أحمد بدير ضمن أبطالها، لكن للأسف لم يتم تصويرها، وهو ما أحزنني بشدة، خاصة أنني قدمت فيها ألحانًا مميزة كانت تستحق أن تُوثّق."

وعن تأثير جلال الشرقاوي عليه، قال حسن دنيا: "تعلمت منه الكثير، كان شخصية عظيمة بحق، مخرجًا استثنائيًا وملهِمًا، وصاحب رؤية فنية لا تتكرر."

أما عن وجود مخرجين في الوقت الحالي بمستوى جلال الشرقاوي، فقد أشار إلى أن هناك مخرجين موهوبين، لكنه شدد على أن الشرقاوي لم يكن مجرد مخرج، بل كان منتجًا وممثلًا وصاحب مسرح، وهي صفات قلّما تجتمع في شخص واحد.
 

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