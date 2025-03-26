تحرير 186 مخالفة تموينية خلال حملة في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

تنفيذ عدد من الحملات

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملات الرقابية

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط مخبزين بالقنطرة غرب لتصرفهم في نصف طن دقيق بلدي مدعم، ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، عبارة عن 30 كيس شيبسي و50 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية، وضبط 50 كيس مصنعات دواجن و50 كيس سكر ناقص.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

ضبط عدد من المخابز لتصرفهم في الدقيق

كما تم ضبط أحد المخابز لتصرفه في 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 150 كيس شيبسي مختلف الأنواع، و200 زجاجة مياه غازية مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام، حيازة 330 قطعة كيك و50 عبوة عصير و60 كيس مكرونة سريعة التحضير منتهيي الصلاحية.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة على المخابز

كما أسفرت الحملات عن تحرير، 15 محضر نظافة أدوات العجن، 8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 6 محاضر لوحة، 8 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، 3 محاضر توقف عن الإنتاج، 11 محضر مواعيد تشغيل، محضر لعدم وجود ماكينة، ومحضر لعدم وجود سجل.





مجال الرقابة على الأسواق والمحال التجارية

كما تم تحرير 29 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 53 محضر عدم حمل شهادة صحية، محضر لعمل أوكازيون بدون تصريح، 5 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، محضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي، محضر لعدم تغطية اللحوم البلدية بشاش أبيض، 5 محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، محضر لعدم إرسال البيان الشهري، 6 محاضر تشغيل عمالة، ومحضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي.

وفي مجال البدالين التموينيين، تم تحرير محضر توقف عن ممارسة النشاط، وفي مجال المستودعات، تم تحرير محضر لعدم استلام الحصة كاملة لاسطوانات الغاز، محضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز على سيارة التوزيع، ومحضر مخالفة السير للسيارة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.