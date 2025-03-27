الخميس 27 مارس 2025
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محافظات

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية في جولة مفاجئة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد الدكتور على رفعت مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، مستشفى الطوارى بأبو خليفة للجراحات الدقيقة والمتخصصة، ضمن جولات المرور على منشآت الفرع .  

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تفقد أقسام المستشفى 

وتفقد مدير فرع الرعاية الصحية في الإسماعيلية  أقسام الطوارئ والاستقبال، والأشعة، والداخلي، والمعمل فضلا عن مناقشة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

متابعة البروتوكولات العلاجية 

كما تابع تطبيق البروتوكولات العلاجية والسياسات المعتمدة، وانتظام سير العمل، واستعدادات التأمين الطبى لإجازة عيد الفطر المبارك.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين 

وأكد مدير فرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية علي التزام الهيئة بتقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين.

 

وكان قد أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تحقيق طفرة كبيرة في الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، مشيرًا إلى تقديم أكثر من 100 ألف خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات الهيئة بالمحافظة منذ بداية عام 2025 وحتى الآن.
 

 

توفير رعاية صحية متكاملة ورفع كفاءة الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتوفير رعاية صحية متكاملة ورفع كفاءة الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وأوضح السبكي أنه تم تشغيل مجمع الفيروز الطبي وأربع مستشفيات، وهي شرم الشيخ الدولي، طابا، سانت كاترين، رأس سدر، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل التوسع في تشغيل 8 مستشفيات بالمحافظة مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحقيق التكامل في الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية متقدمة تلبي احتياجات المواطنين.

المستشفيات التابعة للهيئة بجنوب سيناء قدمت أكثر من 7000 خدمة طوارئ

وأشار إلى أن المستشفيات التابعة للهيئة بجنوب سيناء قدمت أكثر من 7000 خدمة طوارئ، و17 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و43 ألف فحص طبي ومعملي، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية متقدمة ومتخصصة، حيث شكلت 50% من العمليات المجراة عمليات كبرى وذات مهارة وطابع خاص، بما يعكس مستوى التجهيزات والتقنيات الحديثة التي تم توفيرها لدعم الخدمات العلاجية بالمحافظة.

 

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