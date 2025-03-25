4 توصيات من الصحة لزيادة تركيز الأطفال الصائمين في رمضان

في شهر رمضان ومع وجود موسم الدراسة يمكن أن يتأثر تركيز الأطفال الصائمين لذلك وجهت وزارة الصحة نصائح لتحسين تركيز الأطفال أثناء المذاكرة في شهر رمضان.

وطالبت وزارة الصحة في منشور توعوي بضرورة اتباع هذه النصائح:

١-تقديم وجبات متوازنة خلال السحور والإفطار

٢- تشجيع الطفل على شرب الماء بين الإفطار والسحور

٣- تنظيم وقت النوم واختيار الوقت المناسب للمذاكرة وتقسيم أوقات المذاكرة.

٤- تحفيز الطفل وتشجيعه مع تقليل وقت استخدام الأجهزة الإلكترونية

وفي شهر رمضان يقبل الكثير من الأطفال على صيام شهر رمضان حبا في الصوم ورغبة في تقليد الكبار إلا أن ليس كل الأطفال يمكنهم الصيام لما فيه من خطورة على صحتهم.

الأطفال الممنوعون من الصيام في شهر رمضان

كشفت وزارة الصحة عن الأطفال الممنوعين من الصيام في شهر رمضان وهم:

١-الأطفال مرضى السكري

٢-مرضى فقر الدم

٣-أصحاب القصور الكلوي

٤-مرضى الكبد المصاحب بخلل وظائف الكلى

٥-مرضى الذبذبة الأذينية وأمراض القلب الحادة

نصائح لتشجيع الأطفال على صيام شهر رمضان

كما وجهت وزارة الصحة نصائح لتشجيع الأطفال على صيام شهر رمضان.

كيف يصوم الأطفال دون تعب؟

وقالت وزارة الصحة ضرورة اتباع هذه التعليمات حتى يستطيع الطفل صيام رمضان دون تعب أو أضرار بصحتهم.

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١- التحدث مع الطفل في سن السابعة عن كيفية الصيام وفوائده لصحة الجسم.

٢- استقبال رمضان بالزينة والاحتفالات

٣- مشاركة الطفل في العبادات الجماعية البدء بشكل تدريجي، مع إعداد الأطعمة المفضلة للطفل على وجبتي الإفطار والسحور.

٤- الدعم العاطفي ومنح طفل مكافأة عند نجاحه في الصيام لساعات طويلة، لتشجيعه على الاستمرار.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة تناول الأطفال لمنتجات الألبان خلال وجبة السحور مثل الجبنة والزبادي.

متى يجب كسر صيام الطفل

وكشفت وزارة الصحة عن أهم الحالات التي يجب كسر صيام الطفل فيها منها:

١- يجب على الأم مراقبة الحالة الصحية للطفل أثناء صيامه.

٢- في حالة وجود بعض العلامات التي تدل على تعرض الطفل لخطر يجب كسر صيامه وتتمثل في شعوره بخمول واضح أو يعاني من الدوخة أو الصداع أو التعب.

٣- إذا ظهرت على الطفل أعراض النوم المتواصل لساعات طويلة أثناء النهار وهو صائم، يجب كسر صيامه.

وقالت وزارة الصحة: لكي يكون صيام الأطفال صحيا وآمنا يجب اتباع النصائح الآتية:

١- تأخير سحوره قدر الإمكان.

٢- الاهتمام بنوعية الأكل الذي يمده بالطاقة في السحور مثل طبق الفول مع بيضة أو كوب لبن.

٣- ضرورة تقليل المجهود للأطفال في نهار رمضان.

٤- الإفطار على عصير مع تمر ثم تناول الطبق الرئيسي ومعه السلطة.

٥- يمكن تناول وجبة صغيرة بين الإفطار والسحور عبارة عن فاكهة أو طبق رز بلبن أو مهلبية.

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