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تسليم 56 نموذج "8" نهائي لتصالح بعض المواطنين بالبداري في أسيوط

تسليم نموذج 8 نهائي
تسليم نموذج "8" نهائي التصالح لبعض المواطنين بأسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن مواصلة تسليم نموذج "8" نهائي التصالح لبعض المواطنين بمركز البداري عقب إنتهاء كافة الإجراءات بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن لافتًا إلى أهمية تقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وملف التصالح تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. 

تكثيف العمل لنهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح

وأكد محافظ أسيوط على تكثيف العمل لنهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء الذي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بالمراكز والأحياء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

تسليم 56 نموذج 8 نهائي التصالح لعدد من المواطنين

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، قد قامت بتسليم 56 نموذج 8 نهائي التصالح لعدد من المواطنين، فضلًا عن تسليم خطابات توصيل المرافق بحضور حافظ جلال وطلعت بدوي ورضا خلف نواب رئيس المركز وذلك بعد إنتهاء الإجراءات واستكمال الأوراق والاعتمادات اللازمة ضمن الجهود المبذولة لتذليل كافة العقبات التي تحول أمام إنهاء طلبات التصالح وحصول المواطن على أعلى استفادة من جراء التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف إلهام والانتهاء من تسليم المزيد من نموذج (8) النهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

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