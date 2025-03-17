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تكريم 1000 من حفظة القرآن الكريم بالإسكندرية (فيديو وصور)

مركز شباب ابيس العاشرة
مركز شباب ابيس العاشرة

نظم مركز شباب أبيس العاشرة بالإسكندرية، مساء اليوم، التابع لفرع شباب وسط مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيلة الوزارة، أضخم حفل من نوعه لتكريم 1000 طفل من حفظة القرآن الكريم، وذلك تحت رعاية مشيخة الأزهر الشريف.

 

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فيتو أجرت بثا مباشرا لتكريم حفظة القرآن الكريم بداخل مقر المركز بمنطقة ابيس العاشرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة وكيل مشيخة الأزهر الشريف، والدكتور علي يونس ممثل عن وزارة الأوقاف، والدكتور سيد خطاب كبار القراء وزارة الأوقاف والكاتب الصحفي نصر محروس رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور علي خطاب مدير إدارة المعاهد الأزهريّة وممثلى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

واستهدفت الاحتفالية الأطفال من المرحلة العمرية 6 إلى 16 عامًا، من البنين والبنات، بحضور قيادات مشيخة الأزهر بالإسكندرية وعدد من كبار مشايخ الأزهر الشريف.

تضمن الحفل العديد من الفقرات المتميزة، منها الإنشاد الفردي والجماعي بمشاركة طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، إضافة إلى تكريم الحفظة من القرآن الكريم.

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الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة مشيخة الازهر الشريف وزارة الأوقاف شباب أبيس العاشرة بالاسكندرية

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