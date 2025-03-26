ضبط 30 طن أسمدة محظور تداولها وتحرير 550 محضر تمويني بأسيوط

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم ضبط مشروبات غازية منتهية الصلاحية وتحرير 550 محضر خلال حملات تموينية بالمراكز والأحياء على مدار 4 أيام متتالية لافتًا إلى التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والاحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية‏‎ لتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من يحاول الإستغلال التجاري والإتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار دون تهاون أو تقاعس.

التفتيش على المخابز البلدية والسياحية والمحال التجارية والأسواق

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط قد شنت عدة حملات مكبرة بالمراكز والأحياء بالإشتراك مع المقدم أحمد على رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة تضمنت المرور والتفتيش على المخابز البلدية والسياحية والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي.

ضبط 150 كجم لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة

وأوضح محافظ أسيوط أن تلك الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن ضبط 150 كجم لحوم ومصنعات دواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك الادمي، وضبط كمية كبيرة من السلع الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، وضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور تداولها والذى تشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال، وضبط 70 كجم سكر بودرة ناقص الوزن وهذا يعد غشا تجاريا، وضبط كمية 65 كجم لحوم بلدي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط 30 طن أسمدة زراعية محظور تداولها

كما تم ضبط 30 طن أسمدة زراعية بواقع 610 شيكارة محظور تداولها في الأسواق، وضبط 710 زجاجة مشروبات غازية منتهية الصلاحية، وضبط 100 علبة سجائر مجهولة المصدر، وضبط 50 عبوة عسل أسود بدون بيانات تفيد الصلاحية، وتحرير محضر تجميع 420 كجم أرز بدون فواتير، وضبط 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحرير محضر تجميع 10 شكاير دقيق داخل مخزن، وتحرير 2 محضر غلق تجار تموينين، وضبط 24 أسطوانة بوتاجاز بقصد بيعها في السوق السوداء، وضبط 5 شكائر أرز وزن الشيكارة 5 كجم منتهية الصلاحية، وتحرير 2 محضر تصرف في 80 أسطوانة بوتاجاز، وتحرير 2 محضر مزاولة منشأة بدون ترخيص، وتحرير 2 محضر سجائر أزيد من السعر الرسمي، وتحرير 41 محضر عدم الإعلان عن الاسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية، وتحرير 3 محضر عدم حمل شهادات صحية.

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم تحرير477 محضر للمخابز البلدية ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون للمواطنين

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