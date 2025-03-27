تنفيذي أسيوط يستعد لعيد الفطر المبارك (فيديو وصور)

عقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك، واستعراض بعض الملفات والموضوعات الحيوية والهامة بالنسبة للمواطن الأسيوطي وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

بدأت الجلسة بتقديم محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء كما قدم التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذي، مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق رضا المواطنين وكذلك متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالقرى ومراكز ومدن المحافظة لتعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.

وناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، والإجراءات المتخذة من جميع الجهات التنفيذية والخدمية.

جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الفطر المبارك

ووجه محافظ أسيوط بالتأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الفطر المبارك وتهيئة الطرق المؤدية إليها كما كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بدور العبادة والتشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الانارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح وتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء لمتابعة انتظام العمل ومتابعة ما يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف

كما أشار محافظ أسيوط إلى أهمية رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة، وإزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة والتنسيق مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والجاهزية المجابهة المواقف الطارئة.

تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم والتأكد من صلاحية السلع

وشدد أبو النصر على مديرية التموين بأهمية تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والمرور الميداني للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهًا بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد طوال إجازة العيد

كما وجه محافظ أسيوط برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات في المهد طوال إجازة العيد، مؤكدًا على ضرورة متابعة مواقف السيارات والسرفيس لنقل الركاب، بنطاق المحافظة، ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقًا لتعريفة النقل المعتمدة لضمان انتظام حركة النقل كما شدد على الرقابة على الحدائق العامة، والمراسي والعبارات بأنواعها للتأكد من التراخيص وسلامتها.

وأكد محافظ أسيوط على رفع درجة الإستعداد بقطاع الصحة والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة خلال عيد الفطر المبارك، والتأكد من تواجد الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية في مواقعهم، ومتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، والتعامل فورًا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

حملات يومية على محال الأسماك المملحة والمجازر خلال أيام العيد

واطلع محافظ أسيوط على خطط مديريات الخدمات ورؤساء المصالح الحكومية لاستقبال عيد الفطر المبارك، منها مديرية الأوقاف وجاهزية الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر بالإضافة إلى المساجد المعتمدة بنطاق المحافظة كما استعرض أيضًا خطة مديرية الطب البيطري وتكثيف الحملات اليومية، على محال الأسماك المملحة والمجازر خلال أيام العيد كما قدم الشكر لمديرة مكتبة مصر العامة لجهودها فى إضافة مكتبة متنقلة تابعة لصندوق مكتبات مصر العامة بإجمالى تكلفة 6 ملايين جنيه، ضمن خطة توصيل الخدمات المكتبية والتثقيفية إلى جميع أنحاء المحافظة.

ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة على ما ورد في مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن إعتماد المخططات التفصيلية لمدينتي صدفا وأبنوب وكلف محافظ أسيوط باستكمال إجراءات الإعتماد وفقًا لأحكام القانون والعرض على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها ولإصدار القرارات اللازمة باعتماد المخططات التفصيلية ونشرها في الجريدة الرسمية طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 كما وافق المجلس على مذكرة مركز ومدينة صدفا المتضمن حصر الأراضى الصادر لها قرارات تخصيص لأغراض المنفعة العامة ولم تستغل بمعرفة الجهات لإقامة عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ومبنى للتأمينات الاجتماعية.

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