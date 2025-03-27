الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذي أسيوط يستعد لعيد الفطر المبارك (فيديو وصور)

المجلس التنفيذي بمحافظة
المجلس التنفيذي بمحافظة أسيوط، فيتو

عقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك، واستعراض بعض الملفات والموضوعات الحيوية والهامة بالنسبة للمواطن الأسيوطي وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

بدأت الجلسة بتقديم محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء كما قدم التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذي، مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق رضا المواطنين وكذلك متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالقرى ومراكز ومدن المحافظة لتعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.

وناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، والإجراءات المتخذة من جميع الجهات التنفيذية والخدمية.

 

جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الفطر المبارك

 

ووجه محافظ أسيوط بالتأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الفطر المبارك وتهيئة الطرق المؤدية إليها كما كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بدور العبادة والتشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الانارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح وتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء لمتابعة انتظام العمل ومتابعة ما يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف

 

كما أشار محافظ أسيوط إلى أهمية رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة، وإزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة والتنسيق مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والجاهزية المجابهة المواقف الطارئة.

 

تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم والتأكد من صلاحية السلع 

 

وشدد أبو النصر على مديرية التموين بأهمية تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والمرور الميداني للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهًا بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد.

 

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد طوال إجازة العيد

 

كما وجه محافظ أسيوط برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات في المهد طوال إجازة العيد، مؤكدًا على ضرورة متابعة مواقف السيارات والسرفيس لنقل الركاب، بنطاق المحافظة، ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقًا لتعريفة النقل المعتمدة لضمان انتظام حركة النقل كما شدد على الرقابة على الحدائق العامة، والمراسي والعبارات بأنواعها للتأكد من التراخيص وسلامتها.

 

وأكد محافظ أسيوط على رفع درجة الإستعداد بقطاع الصحة والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة خلال عيد الفطر المبارك، والتأكد من تواجد الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية في مواقعهم، ومتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، والتعامل فورًا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

 

حملات يومية على محال الأسماك المملحة والمجازر خلال أيام العيد

 

واطلع محافظ أسيوط على خطط مديريات الخدمات ورؤساء المصالح الحكومية لاستقبال عيد الفطر المبارك، منها مديرية الأوقاف وجاهزية الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر بالإضافة إلى المساجد المعتمدة بنطاق المحافظة كما استعرض أيضًا خطة مديرية الطب البيطري وتكثيف الحملات اليومية، على محال الأسماك المملحة والمجازر خلال أيام العيد كما قدم الشكر لمديرة مكتبة مصر العامة لجهودها فى إضافة مكتبة متنقلة تابعة لصندوق مكتبات مصر العامة بإجمالى تكلفة 6 ملايين جنيه، ضمن خطة توصيل الخدمات المكتبية والتثقيفية إلى جميع أنحاء المحافظة.

تنفيذي أسيوط يوجه بإنشاء دار للأوبرا ونزع ملكية 10 مدارس للنفع العام|صور

"تنفيذي أسيوط" يوجه باستغلال 100 بيت ريفي للزراعة والإعلان عن الفرص الاستثمارية

 

ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة على ما ورد في مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن إعتماد المخططات التفصيلية لمدينتي صدفا وأبنوب وكلف محافظ أسيوط باستكمال إجراءات الإعتماد وفقًا لأحكام القانون والعرض على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها ولإصدار القرارات اللازمة باعتماد المخططات التفصيلية ونشرها في الجريدة الرسمية طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 كما وافق المجلس على مذكرة مركز ومدينة صدفا المتضمن حصر الأراضى الصادر لها قرارات تخصيص لأغراض المنفعة العامة ولم تستغل بمعرفة الجهات لإقامة عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ومبنى للتأمينات الاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقبال عيد الفطر المبارك أسيوط المجلس التنفيذي حلول عيد الفطر المبارك حلول عيد الفطر رؤية مصر 2030 صلاة عيد الفطر صلاة عيد الفطر المبارك صندوق مكتبات مصر ليلة القدر محافظ أسيوط محافظة اسيوط مكتبات مصر العامة مكتبات مصر مكتبة مصر العامة مكتبة مصر

مواد متعلقة

تسليم 56 نموذج "8" نهائي لتصالح بعض المواطنين بالبداري في أسيوط

استرداد 166 فدان من أملاك الدولة وإزالة 15 حالة تعدي بأسيوط

ضبط 30 طن أسمدة محظور تداولها وتحرير 550 محضر تمويني بأسيوط

محافظ أسيوط يوجه بانتخاب مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بكافة المدارس

محافظ أسيوط يشدد على زراعة الشتلات ورفع كفاءة مسرح ومعمل مدرسة طه حنفي|صور

"صحة أسيوط" ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل عيد الفطر

جامعة أسيوط تكرم الفرق الفائزة في الدورة الرمضانية (صور)

جامعة أسيوط تؤكد التزامها بمكافحة السل في اليوم العالمي للمرض

الأكثر قراءة

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

أسعار الخضار، ارتفاع مقلق في 5 أصناف منها الطماطم والبصل قبل العيد

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 27 مارس 2025

منوعات

المزيد

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

مقابل تيك توك، ترامب يعرض "صفقة" على الصين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر يسجل 32 جنيهًا بالأسواق اليوم الخميس 27-3-2025

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام تهم المصريين في مشروع موازنة 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، معركة نهر جيحون وانتهاء الإمبراطورية الساسانية على يد المسلمين

ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي لتعليم الأطفال أحكام الصيام؟ الأزهر يوضح (فيديو)

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بالفرح والسرور

المزيد
الجريدة الرسمية