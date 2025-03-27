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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل عودة مباريات البريميرليج بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

1- ليفربول 70 نقطة 
2- آرسنال 58 نقطة 
3- نوتينجهام فورست 54 نقطة 
4- تشيلسي 49 نقطة 
5- مانشستر سيتي 48 نقطة 
6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة 
7- برايتون 47 نقطة 
8- فولهام 45 نقطة 
9- أستون فيلا 45 نقطة 
10- بورنموث 44 نقطة 
11- برينتفورد 41 نقطة 
12- كريستال بالاس 39 نقطة 
13- مانشستر يونايتد 37 نقطة 
14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة 
15- إيفرتون 34 نقطة  
16- وست هام يونايتد 34 نقطة 
17- وولفرهامبتون 26 نقطة 
18- إبسويتش تاون 17 نقطة 
19- ليستر سيتي 17 نقطة 
20- ساوثهامتون 9 نقاط

 

 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران مرة أخري يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي مارس الجاري.

 

مواعيد الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي 

الثلاثاء 1 أبريل 2025

آرسنال ضد فولهام - 8:45 مساءً -  ستاد الإمارات
وولفرهامبتون ضد وست هام -  8:45 مساءً  -  ملعب مولينيو
نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً -  ملعب سيتي جراوند

 الأربعاء 2 أبريل 2025
مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي - 8:45 مساءً  - ملعب الاتحاد
نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد - 8:45 مساءً  - ملعب سانت جيمس بارك
ساوثهامتون ضد كريستال بالاس - 8:45 مساءً  -  ملعب سينت ماري
بورنموث ضد إبسويتش تاون - 8:45 مساءً  -  ملعب فيتاليتي
برايتون ضد أستون فيلا - 8:45 مساءً  - ملعب فالمر
ليفربول ضد إيفرتون - 9 مساءً -  آنفيلد

3 أبريل 2025
تشيلسي ضد توتنهام  - 9 مساءً -  ستامفورد بريدج

 

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قائمة أعلى المدربين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال العام الحالي 2025، والتي تصدرها الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

 

وتوج بيب جوارديولا 6 مرات بلقب الدوري الإنجليزي بين 2018 و2024، وهو ثاني أكثر المدربين تتويجًا بالمسابقة المحلية في إنجلترا بعد السير أليكس فيرجسون صاحب الـ13 لقبا مع مانشستر يونايتد.

وأكدت صحيفة "ليكيب" أن جوارديولا يحصل على مليون و656 ألف جنيه إسترليني شهريًا، كأعلى المدربين أجرًا في الدوري الإنجليزي، ويليه مدرب إسباني آخر في المركز الثاني، وهو ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، بمليون و237 ألف جنيه إسترليني شهريا.

 

 

وحل ثالثا الاسكتلندي المخضرم ديفيد مويس مدرب إيفرتون الحالي ومانشستر يونايتد الأسبق بمليون و20 ألف جنيه إسترليني، فيما جاء في المركز الرابع الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا بـ666 ألف جنيه إسترليني شهريا، ثم أموريم بـ 504 آلاف إسترليني.

وغاب الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، عن التواجد في قائمة أعلى 5 مدربين أجرا في الدوري الإنجليزي.

 

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