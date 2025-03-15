صراع المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي في مواجهة إنعاش الآمال أمام برايتون.. اختبار صعب لـ جوارديولا.. وهذا موقف موقف عمر مرموش من المباراة

تستعد جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز لمباراة نارية تجمع بين مانشستر سيتي وبرايتون، في إطار منافسات الجولة الـ29 من “البريميرليج”.

المباراة ستقام اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب “الاتحاد”، وتكتسب أهمية خاصة بالنسبة لفريق مانشستر سيتي الذي يسعى للحفاظ على آماله في التواجد بالمربع الذهبي، خاصة بعد تعرضه لبعض النتائج السلبية في الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع مشاركة النجم المصري عمر مرموش في مباراة اليوم أمام برايتون، بعدما خاض لقاء نوتينجهام فورست كبديل في الشوط الثاني بالجولة الماضية من البريميرليج.



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان.

خط الوسط الهجومي: سافيو، عمر مرموش، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: هالاند.

مانشستر سيتي يبحث عن الفوز بأي ثمن

يدخل مانشستر سيتي هذه المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”؛ فالفريق يعاني من تراجع في أدائه هذا الموسم ويحتاج إلى استعادة نغمة الانتصارات، أحد أهم دوافع هذا الطموح هو الرغبة في رد الاعتبار أمام برايتون، الذي ألحق به هزيمة مفاجئة في الدور الأول بنتيجة 1-2 على ملعب “فالمر”، مما جعل مانشستر سيتي يضاعف من عزمه في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم.

كذلك، يحتاج الفريق إلى الفوز بعد الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام نوتينجهام فورست بهدف نظيف على ملعب “سيتي جراوند”، وهو ما أثر بشكل كبير على وضع الفريق في جدول الترتيب وأدى إلى تراجع فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ومع وجود فارق نقطتين فقط بين مانشستر سيتي وتشيلسي صاحب المركز الرابع، فإن أي خسارة جديدة قد تبعد الفريق عن المربع الذهبي بشكل كبير.

صراع حاد على المربع الذهبي

مانشستر سيتي حاليا في المركز الخامس برصيد 47 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز لاستعادة مكانته بين الأربعة الأوائل، في المقابل يدخل برايتون اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 46 نقطة، ويطمح بدوره إلى خطف النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، هذا ما يجعل اللقاء بمثابة نهائي مبكر بالنسبة للفريقين في ظل تقارب النقاط بينهما.

ويعتمد مانشستر سيتي في هذه المباراة على نجم منتخب مصر، عمر مرموش، الذي يسعى لإضافة المزيد من القوة للفريق في ظل تألقه مؤخرًا في منافسات الدوري.

يُنتظر أن يشكل مرموش دورًا هامًا في تعزيز الجبهة الهجومية، خاصة في ظل غياب بعض اللاعبين المؤثرين في صفوف الفريق.

برايتون يطمح في استمرار الانتصارات

برايتون يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة بعدما حقق نتائج رائعة في الدوري الإنجليزي في الفترة الأخيرة، الفريق يسعى لتحقيق الفوز الخامس على التوالي، وهو ما سيمنحهم دفعة معنوية كبيرة للمنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى، قد يستفيد برايتون من حالة التراجع الفني التي يظهر عليها مانشستر سيتي هذا الموسم، ليحقق مفاجأة أخرى على حساب “السيتيزن”.

المباراة بمثابة اختبار صعب للمدرب بيب جوارديولا

بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يواجه تحديًا كبيرًا في هذه المباراة، حيث يسعى لإعادة الفريق إلى طريق الانتصارات واستعادة التوازن بعد سلسلة من الهزائم والنتائج المخيبة.

يتوقع أن يضع جوارديولا خطة محكمة لمواجهة فريق برايتون العنيد، حيث سيتم التركيز على تعزيز خط الدفاع وتحسين الأداء الهجومي الذي يشوبه بعض التذبذب.

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