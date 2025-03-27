الخميس 27 مارس 2025
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ثقافة وفنون

الملحن حسن دنيا لـ خط أحمر: والدتي رفضت دخولي مجال الفن.. وهكذا انتصرت للموهبة

الاعلامي محمد موسي.فيتو
الاعلامي محمد موسي.فيتو

 تحدث الملحن حسن دنيا عن الذكرى التي غيّرت مجرى حياته بالكامل، موضحًا أن التحاقه بكلية التربية الموسيقية كان نقطة تحول كبيرة.

 

ورغم أن والدته كانت تعارض هذه الخطوة بشدة، خاصة أن والده كان شيخًا، وكان من الصعب عليه تقبّل فكرة دخول ابنه عالم الموسيقى، إلا أن حسن دنيا وجد الدعم من زوج شقيقته، الدكتور علي عبد الودود، الذي كان أستاذًا بالكلية.

 

الملحن حسن دنيا

وأضاف دنيا خلال استضافته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدكتور علي عبد الودود كان له دور كبير في إقناع العائلة بموهبته ودعمه لدخول الكلية، مؤكدًا أن هذا القرار كان البداية الحقيقية لمسيرته الفنية، حيث شكّلت الدراسة الأكاديمية قاعدة صلبة لصقل موهبته والانطلاق في عالم الموسيقى.

كشف الملحن حسن دنيا  أنه قدّم العديد من الألحان مجانًا في بداية مشواره الفني، دعمًا لعدد من النجوم، ومن بينهم الفنان محمد فؤاد.


https://www.youtube.com/watch?v=tmh5RtBoG9g

البيانو الذي قاوم الزلزال.. قصة حب لا تموت بين الموسيقار حسن دنيا ووالدته 


كما تحدث الملحن حسن دنيا عن صورة البيانو، مشيرًا إلى أن لهذا البيانو قصة لا تُنسى في حياته، وبدأ بسرد تفاصيل الحادثة التي تعود إلى زلزال عام 1992، حيث كانت والدته هي البطلة الحقيقية في هذا المشهد.
وقال حسن دنيا: "في يوم الزلزال كنت خارج المنزل في وسط البلد لشراء بعض الاحتياجات، بينما كانت والدتي وشقيقتي في المنزل مع اهتزاز الأرض، شعرتا بالخطر المحدق، لكن المفاجأة أن والدتي لم تهرب، بل تمسكت بالبيانو بكل قوتها، وكأنها تحمي حلمي وإبداعي، وهي تردد الدعوات لي: ربنا يكرمك يا حسن ويفتح عليك."
أما شقيقته، التي كانت مذعورة من انهيار المنزل، فحاولت إقناع والدته بترك كل شيء والهروب، لكن الأم رفضت بإصرار، وقالت: "ابني قبل أي شيء". 
وأكد حسن دنيا أن والدته كانت امرأة عظيمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ لم تكن ترى في هذا البيانو مجرد آلة موسيقية، بل كانت تعتبره رمزًا لموهبته ومستقبله، ولذلك تمسكت به كما لو كانت تتمسك بحياتها نفسها.
https://www.youtube.com/watch?v=tmh5RtBoG9g

 

 

 

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الإعلامي محمد موسى الملحن حسن دنيا برنامج خط أحمر قناة الحدث اليوم محمد موسى محمد فؤاد

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