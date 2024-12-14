النعناع يخفف من أعراض البرد والحساسية، وكيف تضيفه لنظامك الغذائي؟

النعناع هو عشب شائع يمتلك فوائد صحية عديدة، وتشمل المساعدة في صحة الجهاز الهضمي، وتقليل أعراض الحساسية، وتسكين أعراض البرد الشائعة.

النعناع ينتمي إلى عائلة Lamiaceae، التي تحتوي على حوالي 15 - 20 نوعًا من النباتات، بما في ذلك النعناع والنعناع الأخضر، وهو عشب شائع يمكن للناس استخدامه طازجًا أو مجففًا في العديد من الأطباق والمشروبات، وغالبًا ما يستخدم مصنعو معجون الأسنان والعلكة والحلوى ومنتجات التجميل زيت النعناع.

يمكن أن يساعد استخدام النعناع الطازج والأعشاب والتوابل الأخرى في الطهي الشخص على إضافة النكهة مع تقليل تناول الصوديوم والسكر.

على مر التاريخ، استخدم الناس أنواعًا مختلفة من نباتات النعناع في الطب، وتقدم أنواع مختلفة من نباتات النعناع مجموعة من الصفات المضادة للأكسدة والفوائد الصحية المحتملة، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS)، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

فوائد النعناع

قد يكون للنعناع العديد من الفوائد الصحية المحتملة.

إدارة مشاكل الجهاز الهضمي

النعناع عشب مهدئ استخدمه الناس لآلاف السنين للمساعدة في تهدئة اضطراب المعدة أو عسر الهضم.

ووجدت إحدي المراجعات البحثية أن الدراسات التي أجريت باستخدام دواء وهمي تدعم استخدام زيت النعناع كعلاج لمجموعة من الحالات المعدية المعوية، بما في ذلك عسر الهضم، ومتلازمة القولون العصبي، وآلام المعدة عند الأطفال، والشعور بالغثيان بعد الجراحة.

ووجد مؤلفو المراجعة أن النعناع يعمل ضد الميكروبات الضارة، وينظم استرخاء العضلات، ويساعد في السيطرة على الالتهابات.

ووجدت الباحثون أن زيت النعناع كان تدخلًا آمنًا وفعالًا لأعراض الألم لدى البالغين المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

الحساسية

يحتوي نباتات النعناع على عامل مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات يسمى حمض الروزمارينيك، والذي يوفر نبات النعناع مجموعة من المركبات النباتية التي لها تأثيرات مضادة للحساسية، ومع ذلك، قد يكون محتوى مستخلص النعناع في الزيوت والمراهم أقوى بكثير من النعناع الغذائي.

تسكين أعراض البرد الشائعة

يحتوي النعناع على المنثول، وهو مزيل احتقان عطري قد يساعد في تفتيت البلغم والمخاط، مما يسهل طرده، وقد يكون وضع مراهم المنثول أو مراهم البخار علاجًا آمنًا وفعالًا للأطفال المصابين بنزلة برد شائعة.

النعناع في النظام الغذائي

أوراق النعناع عشبة طرية يمكن إضافتها نيئة أو في نهاية عملية الطهي، ويساعدها هذا في الحفاظ على نكهتها وملمسها الرقيق.

يتم تخزين النعناع في كيس بلاستيكي قابل لإعادة الاستخدام في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع واحد.

النعناع سهل النمو نسبيًا، ويمكن للناس زراعته في المنزل، مما يجعله طريقة مستدامة لإضافة نكهة إلى الوجبات، وعند تحضير النعناع، ​​يفضل استخدم سكينًا حادًا والتقطيع برفق، سيؤدي استخدام سكين غير حاد أو الإفراط في التقطيع إلى كدمات العشب ويؤدي إلى فقدان النكهة على سطح لوح التقطيع.

غالبًا ما تحتوي المأكولات الشرق أوسطية، مثل لحم الضأن والحساء وسلطات الخضار، على النعناع للنكهة، وتتضمن الأفكار الأخرى ما يلي:

تحضير عصير الليمون بالنعناع عن طريق خلط عصير الليمون بالسكر أو ستيفيا وأوراق النعناع المهروسة، ثم إضافة الماء المصفى ومكعبات الثلج.

إضافة النعناع إلى صلصة الفاكهة الطازجة مع التفاح المفروم والكمثرى والليمون أو عصير الليمون والفلفل الحار والعسل، ثم تقديمه مع رقائق خبز البيتا بالقرفة أو فوق الدجاج المخبوز.

إضافة أوراق النعناع والخيار إلى الماء للحصول على وجبة منعشة.

إضافة بعض أوراق النعناع المفرومة إلى عجينة بسكويت رقائق الشوكولاتة.

صب الماء الساخن على أوراق النعناع ونقعها لمدة 5-6 دقائق للحصول على شاي النعناع بالمنزل.

تقطيع النعناع وخلطه مع الأناناس الطازج للحصول على وجبة خفيفة سريعة.

مخاطر النعناع على الصحة

مثل العديد من الأعشاب، يمكن أن يؤثر النعناع سلبًا على بعض الأشخاص.

لا ينبغي للأشخاص المصابين بمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) استخدام النعناع في محاولة لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، فوفقًا لإحدي المراجعات يعمل النعناع عادةً كمضاد للإسهال، وقد يكون تناول زيت النعناع بجرعات كبيرة سامًا.

لا تضع زيت النعناع على وجه الرضيع أو الطفل الصغير، لأنه قد يسبب تشنجات تمنع التنفس.

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