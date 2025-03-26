لقيت مصرعها في ظروف غامضة، هل تزوج بشار الأسد من مستشارته لونا الشبل؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وثيقة زواج بين الرئيس السوري الهارب، بشار الأسد، ومستشارته لونا الشبل.

وثيقة تزعم زواج بشار الأسد من لونا الشبل

الوثيقة المزعومة، قال ناشروها، إنها تثبت زواج الرئيس السوري السابق بشار الأسد من مستشارته لونا الشبل، قبل مصرعها في ظروف غامضة.

الأسد ولونا الشبل، فيتو

وبالبحث العكسي تبين عدم صحة وثيقة زواج بشار الأسد ولونا الشبل، وعلى ما يبدو أنها انتشرت في سياق حرب الشائعات التي تعيشها سوريا منذ سقوط نظام الأسد.

بحث عكسي يظهر زيف وثيقة زواج بشار الأسد من لونا الشبل

وما أكد زيف وثيقة زواج بشار الأسد ولونا الشبل، أسماء الشهود الظاهرة في الوثيقة، حيث ورد اسم المسئول السابق عمار ساعاتي كأحد الشهود، علما بأن ساعاتي كان زوج لونا الشبل حتى وفاتها قبل أشهر من سقوط نظام الأسد.

وثيقة مزعومة لزواج بشار الأسد ولونا الشبل، فيتو

وكتب العديد من المعلقين أنه من الواضح أن مزور وثيقة زواج بشار الأسد ولونا الشبل، يهدف لجمع المشاهدات والتفاعلات لا أكثر.

وكانت الحكومة السورية، قد أعلنت في يوليو الماضي مصرع لونا الشبل، إثر تعرضها لحادث سير بالعاصمة دمشق.

وأحيط بظروف مصرعها العديد من الشكوك والروايات، خاصة أن البعض ذهب إلى احتمالية تصفيتها على يد رجال الأسد نتيجة خيانة لم تعلن تفاصيلها.

معلومات عن لونا الشبل مستشارة بشار الأسد



ولونا الشبل، إعلامية من محافظة السويداء جنوبي سوريا مواليد 1975، حاصلة على ماجستير في الصحافة والإعلام.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، إبان حكمه قد أصدر قرارا بتسميتها مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية عام 2020.

تزوجت لونا الشبل، من الإعلامي اللبناني سامي كليب، وبعد انفصالها تزوجت من رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وعضو مجلس الشعب عمار ساعاتي.

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