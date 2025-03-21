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ثقافة وفنون

سلاف فواخرجي: بشار الأسد ليس طاغية واتعرض عليا فلوس من جهات لتغيير رأيي

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو

كشفت الفنانة سلاف فواخرجي، عن عرض جهات معينة رفضت الإفصاح عن اسمها لتغيير رأيها فيما يخص النظام السوري السابق، قائلة: "لو كان في بديل سياسي مدني أفضل من بشار الأسد منذ عام 2011 كنت سأختاره لكن مش بديل ديني ووقوفي مع بشار الأسد هو عدم اقتناع بالبديل".

هل يوجد بديل صالح لبشار الأسد في سوريا؟

وأضافت سلاف فواخرجي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه لم يوجد بديل صالح من بشار الأسد، مضيفة: "بشار كان معيش السوريين بأفضل حال قبل 2011 وكنت بكتب على السوشيال ميديا عن الفساد وقتها"، موضحة أن الحرية مسئولية وليست فوضى.

بشار الأسد طاغية؟ رد قوي من سلاف فواخرجي 

ورفضت سلاف فواخرجي، وصف بشار الأسد بالطاغية وعلقت: "له ما له وعليه ما عليه والتاريخ سيحكم ومنعرفش كواليس هروبه إلى روسيا والسوشيال ميديا يقال فيها كثيرا ولما يكون في دليل هنطلع نقول ومن مصلحة اللي حصل في سوريا أن يظهر بشار مش بطل ومحدش عارف الحقيقة".

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سلاف فواخرجي الفنانة سلاف فواخرجي بشار الأسد برنامج اسرار أميرة بدر قناة النهار

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