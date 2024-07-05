وفاة لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

توفيت لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد بعد الحادث الذي تعرضت له قبل يومين، وفقًا لما نشرته قناة العربية في نبأ عاجل، وأكدت مصادر لمجلة المجلة خبر الوفاة

وفاة لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري

جدير بالذكر أن لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد تعرضت لحادث سير في دمشق، وكانت في حالة حرجة بعد تعرضها للحادث.

وأوضحت قناة العربية أنه تم فتح تحقيق بعد تعرض لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري لحادث سير بدمشق، مما أدى إلى دخولها إلى العناية المركزة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، تفاصيل حادث لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري، بشار الأسد، موضحة أنها تعرضت لحادث مروري، حيث إن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن مسارها.

وذكرت أن الحادث أدى إلى تعرض المستشارة الخاصة للأسد لإصابات شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث تبين أنها تعرضت لنزيف في المخ، مشيرة إلى أن حالة الشبل استدعت ادخالها إلى العناية المشددة لتتلقى العلاج من قبل فريق طبي مختص.