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ثقافة وفنون

غدا، وزير الأوقاف في ضيافة برنامج "حصة قراءة"

وزير الأوقاف في
وزير الأوقاف في ضيافة برنامج "حصة قراءة"، فيتو

يستضيف برنامج (حصة قراءة) عقب موجز (1.30) ظهرًا على موجات (راديو مصر 88.7 FM) غدًا الخميس  الدكتور"أسامة الأزهري" وزير الأوقاف، الذي يتحدث عن صداقته للكتاب ويقول إنه الروح التي يعيش بها، وهو أحب شيء في الدنيا إلى قلبه.

وزير الأوقاف أسامة الأزهري

وزير الأوقاف في حديثه شديد الوفاء لأساتذته ويتحدث أن أستاذه الذي أهداه كتابًا وعن الذي كان يرفض إعارة الكتب، والكتب التي شكلت وعيه وشخصيته وأهم ما ما كان يحرص عليه في رحلاته حول العالم، وما الكتب التي يصفها بأنها ثوابت وتمثل عنده شغفًا في حياته.

ويكشف الأزهري أن كلمة (الإحياء) شغفته وهو يرجو _ إن كان لدي بواكير مشروع فكري _ أن يكون مُلَخَّصًا في كلمة ( الإحياء ). كما يكشف كيف يقتني الكتب، والكتاب الذي أعاره ولم يستعِدْه، وحكاية شرائه له من الهند

ويجيب عن سؤال: هل تغيرتْ عاداتُه في القراءة منذ الصغر عن الآن؟ ويُعلن _ دون تردد _ أنه سيُهدي مكتبته إلى الأزهر الشريف (بيتنا الذي تربينا وتعلمنا فيه)، كعادة العلماء من قبل. 

(حصة قراءة) هو برنامج هذا العام للإذاعي (حازم البهواشي) الذي يقدم كل رمضان فكرة مختلفة على موجات راديو مصر، ومن بين ضيوفه هذا العام فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، واللواء بحري عمر عز الدين من أبطال إيلات، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والروائي المستشار أشرف العشماوي، ود/ وسيم السيسي، والشاعر الساخر ياسر قطامش، والفنان أحمد عبد العزيز والروائية منصورة عز الدين، والدكتور خالد توفيق أستاذ دراسات الترجمة وعلم اللغة بجامعة القاهرة، والسفير د/ ياسر علوي مساعد وزير الخارجية مدير المعهد الدبلوماسي، ومدير التصوير الشهير سعيد شيمي، ود/ أحمد عمار مدير مركز اللغة والثقافة العربية بجامعة القاهرة، وغيرهم من الشخصيات.

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