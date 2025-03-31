الأزهر للفتوى: الحرص على استمرار الطاعات أهم الأعمال بعد انتهاء شهر رمضان (فيديو)

مع انتهاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر السعيد، يتجدد الجدل والحديث بين المسلمين حول ماذا نفعل بعد رمضان.

من جانبه، قال الشيخ الدكتور أحمد الهادي السعيد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لـ "فيتو": انتهى شهر رمضان ولم ينتهِ الصيام والقيام وقراءة القرآن، وأيضا قد انتهى شهر الخير والصداقات ولكن لم تنتهِ الصدقة، وقد جاء في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال “خير الأعمال وأحبها إلى الله أدومها وإن قلَّ”.

وأضاف أن من صام في رمضان لا يقطع الصيام بعد رمضان، ومن قام لله في ليالي رمضان لا يقطع عهده بعد رمضان، ومن تلى القرآن في رمضان لا يقطعه بعد رمضان وأيضا الصدقات والاستغفار والذكر من العبادات بعد رمضان.

وأشار “ الهادي” أن أحب الأعمال وخيرها إلى الله المداومة على الطاعة والاستقامة، لذلك أعد الله تعالى لأهل الاستقامة أجر كبير، كما قال الله تعالى﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾.

مدى صحة الصيام إذا لم يشعر الصائم بلذَّة العبادة

ومع انتهاء شهر رمضان المبارك، يتجدد الجدل والحديث بين المسلمين حول أحكام الصيام ومدى صحة الصيام إذا لم يشعر الصائم بلذَّة العبادة، فجميعنا يحرص على أن يكون صيامه مقبولا حتى يحقق له الله عز وجل مطلبه.

من جانبه، أوضحت دار الإفتاء إذا تمَّ الصوم بأركانه، وشروطه من وجود النية، والإمساك عن المفطرات على الوجه المطلوب شرعًا، وخلا الصوم عمَّا يفسده، فإنه يقع صحيحًا، سواء شَعُرَ الصائم بلذَّة العبادة وحلاوتها أو لم يشعر، غير أنه مما ينبغي على الصائم أن يهيئ نفسه لتحصيل الأسباب التي تعينه على الاستلذاذ بالطاعة.

وأضافت الفتوى أنه على الصائم تهيئة نفسه لتحقيق الاستلذاذ بالطاعة، من خلال الإخلاص في العبادة والحرص على الاستفادة الروحية من الشهر الكريم.

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