هل يمكن الاعتماد على تطبيقات الأذان للصيام في رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

مع دخول شهر رمضان المبارك يتساءل العديد من المسلمين عن أحكام الصيام في شهر رمضان، منها ما حكم الاعتماد على تطبيقات الأذان للصيام في رمضان؟

من جانبه قال الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إذا كانت هذه الأمور دقيقة بحيث تعرفك وقت الأذان بالضبط وخصوصا وقت الفجر لأنه وقت الأمساك، فهذا يجوز بل هو أفضل.

الأزهر للفتوى يوضح حكم الاعتماد على تطبيقات الأذان للصيام في رمضان

وأضاف الشيخ "الطويل" لـ “فيتو” أن لابد القائمين على المسجد يقومون بمهمة الأذان بالضبط لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-" مؤذن يؤتمن"، فإذا الاعتماد على تطبيقات الأذان للصيام في رمضان يرجع لدقة التطبيق نفسه في وقت الإمساك والإفطار.

دار الإفتاء توضح الأوصاف المطلوب توافرها في المؤذن

من جانبها قالت دار الإفتاء إن الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن لجماعة المسلمين في المسجد أن يكون ذَكَرًا، مسلمًا، عاقلًا، عالمًا بمواقيت الصلاة من خلال الوسائل الدالة عليها، والتي تعتمد على فهم علماء الفَلَك والمختصين وتطبيقهم في ضبط المواقيت وفقًا للعلامات الشرعية والمعايير الفلكية الدقيقة، كالساعة الزمنية، والنتيجة الورقية، والتطبيقات الإلكترونية وغيرها، وأن يكون عدلًا معروفًا بين الناس بالتقوى والأمانة، كما يُستحب فيه أن يكون ذا صوتٍ حسنٍ، وهذا ما لم يكن للمسجد مؤذنٌ راتبٌ موجودٌ -أو مَن يُنيبه في إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين- بعد دخول الوقت، فإن كان للمسجد مؤذنٌ راتبٌ فإنه لا يزاحمُه غيرُه في الأذان، ولا يؤذن إلَّا إذا أَذِنَ له.

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