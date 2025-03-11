هل يبطل الصيام إذا لم يشعر الصائم بلذَّة العبادة؟ دار الإفتاء تجيب

مع دخول شهر رمضان المبارك، يتجدد الجدل والحديث بين المسلمين حول أحكام الصيام ومدى صحة الصيام إذا لم يشعر الصائم بلذَّة العبادة، فجميعنا يحرص على أن يكون صيامه مقبولا حتى يحقق له الله عز وجل مطلبه.

مدى صحة الصيام إذا لم يشعر الصائم بلذَّة العبادة

من جانبه، أوضحت دار الإفتاء إذا تمَّ الصوم بأركانه، وشروطه من وجود النية، والإمساك عن المفطرات على الوجه المطلوب شرعًا، وخلا الصوم عمَّا يفسده، فإنه يقع صحيحًا، سواء شَعُرَ الصائم بلذَّة العبادة وحلاوتها أو لم يشعر، غير أنه مما ينبغي على الصائم أن يهيئ نفسه لتحصيل الأسباب التي تعينه على الاستلذاذ بالطاعة

وأضافت الفتوى أنه على الصائم تهيئة نفسه لتحقيق الاستلذاذ بالطاعة، من خلال الإخلاص في العبادة والحرص على الاستفادة الروحية من الشهر الكريم.

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