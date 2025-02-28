يفطر ولا يفطر، دليلك للإجابة على أبرز أسئلة الصيام خلال شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان المبارك تكثر الأسئلة الشرعية المتعلقة بأحكام الصيام، ومن جانبها حرصت دار الإفتاء على إعداد دليل ميسر للصائمين يتضمن أبرز أسئلة الصيام والرد عليها، وذلك على النحو التالي:
أحكام صيام رمضان
ما يفطر وما لا يفطر في رمضان
1- الأكل والشرب ناسيًا: لا يفطر.
2- التبرُّد بالماء من شدة الحرارة: لا يفطر، مع الحرص على عدم دخول الماء إلى الجوف.
3- الغسيل الكلوي: لا يُفطر.
4- القيء غير المتعمَّد: لا يُفطر.
5- استعمال المراهم والكريمات: لا تُفطر.
6- استعمال الحقن (عضلًا أو وريدًا أو تحت الجلد): لا تُفطر.
7- استعمال مرطِّب الشفاه إذا لم يصل منه شيء للحلق لا يفطر.
8- بلع الريق: لا يُفطر.
9- تذوُّق الطعام باللسان دون بلعه: لا يُفطر.
10- الاكتحال أثناء الصيام لا يفطر.
11- عمل تحليل للدم لا يفطر.
12- خروج الدم من الأنف لا يفطر.
13- نقل الدم سواء من المتبرِّع أو للمتبرَّع له لا يفطر.
14- استخدام زيوت الشعر لا يفطر.
15- وضع محلول في العين لا يفطر.
16- ممارسة السباحة في نهار رمضان لا تُفطر مالم يصل شيء من الماء للحلق عمدًا.
17- وضع اللاصقات الطبية على الجلد لا يفطر.
18- خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف: لا يُفطر.
19- بخاخة الربو: لا تفطر.
20- التدخين: يُفطر.
21- دم الحيض والنفاس: يُفطر، ولا يجوز الصيام معه.
22- القيءُ عَمْدًا: يُفطر.
23- التقطير في الأذن إذا كانت طبلة الأُذن سليمة تمنع وصوله إلى الجوف: لا تُفطر.
24- الصوم على جنابة لا يفطر.
25- وضع العدسات اللاصقة داخل العين لا يفطر.
26- تناول الطعام أو الشراب عمدًاأثناء أذان الفجر يفطر.
27- عمل أشعة سينية على القولون للكشف عن مشاكل الجهاز الهضمي لا يفطر.
28- التخدير لإجراء عمليةٍ مع تبييت النية للصوم، لا يفطر، ما لم يتناول مفطرًا من المفطرات.
29- استعمال بخاخ العلاج الموضعي بالفم لا يُفطر، وإن وُجد طعمه في الفم.
30- إذا رأت المرأة بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض ثم انقطَعَ فإنها لا تفطر.
31- وصول شيء من ماء المضمضة إلى الحلق بغير تعمد لا يفطر.
32- الأكل لمن شكَّ في طلوع الفجر ثم تبين خطؤه لا يفطر.
33- النوم أكثر النهار في رمضان يُفَوِّتُ بعض الأجر لكنه لا يفطر.
34- الاطلاعُ على العورة أثناء الكشف على المريض أثناء الصيام لا يفطر.
35- المضمضة أو غسل الوجه أو الاغتسال من شدة الحرارة لا يفطر، مالم يصل شيء من الماء إلى الحلق عمدًا.
36- استخدام مزيل العرق في نهار رمضان لا يفطر.
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