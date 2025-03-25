إزاي النبي كان بيتعبد قبل الرسالة؟ هل تعرض للسحر؟ ليه ربنا خلقه وحيد؟ جمعة يرد على استفسارات الشباب

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن أخلاق ومعاملات سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال الدكتور علي جمعة: نعيشُ مع سيدنا، صلى الله عليه وآله وسلم، من جانب آخر مأخوذٌ من سُنته وسيرته العطرة التي تملأ الدنيا بهجة وفرحة.

رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترك لنا المثال الأتمَّ لكل أحد، المثال للتاجر والعالم والقاضي والطبيب، للزوج والأب والأخ ولواصل الرحم.

ترك لنا كل من في هذه الحياة الدنيا سيجد في سيرته، صلى الله عليه وسلم، مثالا لما أقامه الله فيه.

"إنما بعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق"

رعى الغنم.. قاتل في سبيل الله.. سيدنا الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال: "إنما بعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق"، ولما وصفه ربه في القرآن، قال: "وإنك لعلى خُلُقٍ عظيم".

عندما وردت لنا السُنَّة، عددنا الأحاديث الواردة وجدناها 60 ألف حديث، هي التي رويت عن سيد الخلق، تصف كل لحظة من لحظات حياته، وتنقل كل كلمة قالها.. ستون ألف حديث منهما نحو 2000 حديث فقط في كل الأحكام الشرعية.. في الفقه، والعبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، وفي القضاء، والعلاقات الدولية.. 2000 حديث، جمعهم الإمام ابن حجر في كتاب أسماه "بلوغ المرام من أدلة الأحكام".. وبقية الـ60 ألف حديث.. 2000 على 60 ألف، يعني 3% فقط، طيب والـ97% في الأخلاق المرتبطة بالعقيدة: "والله لا يؤمن"، هنا دخل الإيمان.. "من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم"، أو يقول صلى الله عليه وسلم: "والله لا يؤمن من لم يأمن جارُهُ بوائقه" (المصايب بتاعته).. "ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتُ أنه سيورثه" (هايدخله في الميراث).. "من غشنا فليس منا".. أمرنا أن نضيف الضيف، وأن نرحم الصغير، وأن نوقر الكبير.. كلها أخلاق، والـ2000 حديث، يعني 3% فقط في الأحكام كلها: في الصلاة والصيام والزكاة والحج والقضاء والشهادة والميراث والزواج والطلاق.. في كل الأحكام.

"إنما بعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق"، صلى الله عليه وآله وسلم.

الإنسان الكامل

عندما نقرأ السيرة النبوية نجد أمامنا إنسانا كاملا.. هذا الإنسان الكامل بعد البعثة أصبح إنسانا ربانيا.. قبل البعثة كان إنسانا كاملا.. أخلاق، وهدوء، وجمال إيه.. قول اللي تقوله.. "وكيف يدرك في الدنيا حقيقته... قومٌ نيامٌ تسلوا عنه بالحُلُمِ".. قل ما شئت ستجده الإنسان الكامل.

بعد البعثة أصبح إنسانا ربانيا

بعد البعثة بقى إنسان رباني.. بعد الإسراء بقى نور: "يهدي الله لنوره من يشاء"، كان مشايخنا لما تيجي الآية دي، يسمعوها من القارئ، يقولوا: صلى الله عليه وسلم"، كأن كلمة "نوره" هنا هي النبي، صلى الله عليه وسلم، جعله الله نورا للعباد يهتدون به.

فرسول الله، صلى الله عليه وسلم، شأنه عظيم وأخلاقه عظيمة.

كان، صلى الله عليه وسلم، يضحك حتى تظهر نواجذه الشريفة (ضرس العقل.. آخر ضرس في الفك).. معنى كدة إنه كان بيقهقه، لأن هناك فرق بين التبسم وبين خروج الصوت.

وكان أغلب ضحكه تبسما.. وكان بيهزر مع الأولاد، مع الصحابة، مع الزوجات، وهكذا...

وكان يحب هذا.. كان عنده واحد اسمه "نُعيمان" كان يعرف يقول "نكت"، ودمه خفيف، فكان يُضحك النبي، صلى الله عليه وسلم.

حكايات "نعيمان" مع رسول الله

"نُعيْمان" كان ينسى نفسه ويشرب الخمر، فلما نزل تحريم الخمر تحريما باتا: "إنما الخمر والميسر.........."، نعيمان مش قادر يبطل خمر، لو شرب يروح لسيدنا تاني يوم، ويقول له: وقعت في الخطيئة، شربت امبارح الخمر.. الخمر لها حد 40 عصاية.. فيقول للمتكفل بهذا: خده واضربه 40 عصاية.. وبعدين يمتنع شهرين تلاتة، ونفسه تغلبه: "كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون".. فيروح يشرب الخمر تاني، ويروح تاني يوم الصبح معيَّط لسيدنا، صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا رسول الله، أنا وقعت في الخطيئة، فيقيم عليه الحد.. مرة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والسادسة، سيدنا عمر زهق، وقال: يا رسول الله؛ اتركني أقتل هذا المنافق.. ده مش راضي يبطل.. قال: "لا، إنه يحب الله ورسوله".. المعصية بنتوب منها، لكن تروح تقتل واحد وهو بيحب الله ورسوله؟!!!... أمال جه يقول أنا عملت وسويت، وهو عارف إنه هاينضرب، ليه؟!! لأنه مؤمن بالله ورسوله، وزعلان، بس نفسه غلبته.

ولذلك كان سيدنا نعيمان يعمل شوية مقالب في سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، فالنبي يضحك.

فمرة كان يروح للبقال، ويقول له: عايزين جبنة وحلاوة وتمر، لرسول الله.. فالبقال يفهم أن رسول الله طلب الطلبات دي، يديها لنعيمان.. الحساب 5 أو 6 دراهم، ويروح للرسول، صلى الله عليه وسلم، بالحاجة، ويقول له: يا رسول الله؛ هذا الشيء من عند البقال، فيفهم النبي، صلى الله عليه وسلم، إنه هدية.. ياكل هو والصحابة، وبعدين يفاجأ إن البقال جاي، وبيقول له: الحساب 5 دراهم، فيقول: هو انت مش باعتهم هدية؟! يقول له: لا، ده نعيمان قال لي هذا لرسول الله.. ونعيمان يقف خلف السارية ويضحك، فالنبي، صلى الله عليه وآله وسلم، ينظر إليه ويضحك.. ويعطي للرجل الـ5 دراهم، علشان المقلب بتاع نعيمان.

كان لطيف المعشر

فسيدنا الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، كان لطيف المعشر.. جميل الأخلاق، كان بهيجا يحب البهجة، ويحب الفرح.

مرة كانوا في يوم عيد، والنبي، صلى الله عليه وسلم، سهران طول الليل، وصلى بالناس العيد، فدخل ونام وغطى وجهه الشريف.

جايين الناس يعيدوا على السيدة عائشة، عيدوا معاها وفرحوا، وغنوا، ويقولوا غنا.. وسيدنا، صلى الله عليه وسلم، بيريح شوية.. فدخل أحد الصحابة، أبو بكر أو عمر، فقال لهم: انتم بتعملوا زيطة، وسيدنا نايم؟!! مش عاجبه الوضع. فالنبي، صلى الله عليه وسلم، كشف عن وجهه، وقال: "دعهم يا عمر فإنه يوم عيد".. خلليهم يتفسحوا شوية.

وهكذا كانت حياته، صلى الله عليه وآله وسلم.

ازاي سيدنا محمد كان بيتعبد في غار حراء؟

وسأله شاب: الرسالة نزلت على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، وهو في سن الأربعين، ازاي كان بيتعبد في غار حراء قبلها؟

وأجاب الدكتور جمعة: سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، لما تزوج السيدة خديجة، كان عنده 25 سنة.. وأوحي إليه، وهو عنده 40، يبقى فيه 15 سنة، خلال هذه الـ15 سنة، ويمكن بعد ما تزوج السيدة خديجة بقليل، يعني خلال 12 سنة، كان يذهب فيتعبد في غراء حراء، على دين إبراهيم، وماذا كانت ديانة إبراهيم؟.. كان فيها الصيام، وربنا يقول: "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم"، يعني إذن الصيام كان مكتوبا على الأمم السابقة.. أيضا كان من ديانته الصلاة، والذكر.. فكل هذه الأشياء كان يفعلها الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، في تلك الخلوة، في غار حراء.. وكان يأخذ معه الزاد والزواد، علشان الأكل، لمدة أسبوع، أو 10 أيام.. فلما كان ينفد الطعام، ينزل مرة أخرى حتى يأخذ لمثلها.. يعني يعرف كمية الطعام كفته أد إيه؟ فلما ياخد تاني هايعرف إنه هايقعد 7 أيام مثلا..

من الكمال إلى التهيؤ إلى الربانية

سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، ترقى من الكمال إلى التهيؤ إلى الربانية، فتهيأ وترقى؛ حتى أنه بدأ في أواخر هذه السنوات الـ12 أو الـ13، بعد زواج السيدة خديجة، إلى الوحي بعد سن الأربعين، فقال: "إني أعلم حجرا في مكة كان يلقي عليَّ السلام".. بدأ يتعامل مع الكون، فالكون اللي حولنا بيسبح: "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تبيحهم"، فهو يسير فيسمع الحجر وهو بيسلم عليه، وعارف الحجر ده بالذات.. ابتدا ربنا يكشف عنه الحجاب عن الكائنات.. فهكذا كان يعبد ربنا.

وقال: عايز تقول حاجة تانية؟

فواصل الشاب: هل تعبُّد سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، قبل نزول الرسالة كان زي بعد نزولها؟

فأجاب الدكتور جمعة: طبعا لا، خلاص نزلت الرسالة، فعلمه الله، سبحانه وتعالى، أشياء لم تكن في السابقين، لكن اللي كانت في السابقين، وديانة سيدنا إبراهيم، زي مثلا السجود، الركوع، الذكر، الصيام.. كان يفعلها؛ لأنه كان على ملة إبراهيم حنيفا.

خاتم النبيين.. لماذا؟

وسأل شاب آخر: ليه ربنا أرسل سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، في الآخر، ليه لم يرسله في الأول؟

وأجاب د. جمعة: لعله أخَّره ليقدمه.. سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق أجمعين، خاتم النبيين لأن هذه الكلمة الأخيرة للبشرية، بعد كدة فيه يوم القيامة، كان فيه قبله حاجة يسموها Old Test Mint "العهد القديم، التوراة" نزل على سيدنا موسى.. بعد كدة Newtest Mint "العهد الجديد" نزل على سيدنا عيسى.. وبعد كدة "العهد الأخير"Last Test Mint، "القرآن الكريم".

فلأنه خاتم النبيين فكان هو المنتظر، ولابد كل الأنبياء يكونوا تبعه.. وهو والذي اعترف بكل الأنبياء، لو أنه جاء في الأول يبقى اللي بعده بينسخه.. لكن لما جاء في الآخر يبقى هو اللي هاينسخ الشيء؛ استعدادا للرحيل، أن يزول السكان من هذا الدكان.. لو جاء في الأول هاتضيع علينا الحكاية دي، فلازم ييجي في الآخر علشان يكون هو: "بعثت والساعة كهاتين"، ويشير بأصبعيه.. يعني قريب جدا، فلا رسول ولا نبي بعده: "ولكن رسول الله وخاتم النبيين".

الصلاة على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم

وتساءل شاب: لازم نعمل الصلاة على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، ولو ما عملنهاش ممكن نتحاسب يوم القيامة؟

ورد الشيخ جمعة: مش هاتتحاسب يوم القيامة على تركك لها.. لما جاء له الأعرابي، وقال له: يا رسول الله، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، اللي هي أركان الإسلام.. فقال، صلى الله عليه وسلم: "أفلح وأبيه إن صدق".

الحكمة من صيام شعبان

وسألت بنت: كان يرغب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في صيام شهر شعبان كاملا، فما السبب الذي منعه؟

أجاب مفتي الديار الأسبق: لأنه شهر يغفل عنه الناس، فهو يقع بين رجب، الناس بتهتم به لأنه شهر حرام، وبين رمضان، لأنه مفروض فيه الصيام، فكان النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، ينبه الناس إلى أهمية شعبان؛ لأنه تمهيد لرمضان.. تدريب لرمضان.

هل تعرض رسول الله للسحر؟

ووجهت بنت سؤالا: هل الرسول، صلى الله عليه وسلم، تعرض للسحر؟

وقال جمعة: نعم، النبي، صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه البخاري، تعرض للسحر من أحد اليهود "لبيد بن الأعصم"، لكن الله، سبحانه وتعالى، نجاه منه، وذهب، وكما قلنا من قبل: "إن كيد الشيطان كان ضعيفا".

ليه أولاد سيدنا محمد ماتوا كلهم؟

وسألت إحدى البنات: إيه الحكمة من أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، كان وحيدا، وليس له إخوة، وأولاده جميعا توفوا؟

فأجاب الدكتور علي جمعة: حتى يثبت الله أنه يؤيده.. سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "تركتُ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؛ كتابَ الله وعترتي"، يعني أهل بيته.. فالله، سبحانه وتعالى، خلقه وحيدا، يتيما، ورزقه بالصبيان والبنات، كل الصبيان ماتوا صغارا: "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم"، وترك 4 بنات: السيدة زينب ماتت في حياته، ولم تنجب إلا أُمامة، تزوجت ولم تنجب، وانتهى هذا الفرع..

ورقية وأم كلثوم لم ينجبا.. يعني 3 بنات مفيش استمرار للنسل فيهن.

ذرية السيدة فاطمة

وفاطمة خلفت الحسن والحسين وزينب ومحسن مات صغيرا.. فبقوا فيه 3.. سيدنا الحسن كان كل مايروح قبيلة يزوجوه علشان يبقى عندهم نسل من ولاد النبي، صلى الله عليه وسلم.. تزوج كتير مش هاقول لك تزوج كام.. كلهم ماتوا، كان عنده 40 عيل، ماتوا إلا اتنين: الحسن المثنى وزيد الأبلج.. سيدنا الحسين تزوج كثيرا وخلف 40 عيل، كلهم ماتوا إلا علي زين العابدين.. بالله عليكي؛ سيدنا، صلى الله عليه وسلم، شايف الولاد بيموتوا، وشايف البنات ماتوا تلاتة، وفاضل واحدة بس هاتموت بعد بـ6 شهور، اللي هي السيدة فاطمة، يقول ليه: "وعترتي"، وهو من عباقرة العالم؟!! لما شايفين إنه هاينتهي نسله كدة.. الله هو الذي أيده.. الحسن المثنى وزيد الأبلج، وزين العابدين، أولاد سيدنا الحسن، وابن سيدنا الحسين، من التلاتة دول بقينا 30 مليون واحد من الأشراف وولادهم.. مين اللي عمل كدة؟! الأمة عملت كدة؟!! ليس في مقدورنا أن نفعل هذا.. النبي عمل كدة؟!! ليس في مقدوره أن يفعل هذا.. من الذي فعل هذا؟ الله.. دي الإجابة على سؤالك: ليه ربنا خلاه واحد، وحيد، فرد، وموت له الصبيان، وكمان البنات، وموت له كمان أحفاده.. ومع كل ده "إنا أعطيناك الكوثر"، اللي هما آل البيت، بقول 30 مليون: "إن شانئك هو الأبتر".

ممكن نحضن الرسول في الجنة؟

وتساءلت فتاة: لو بنت رأت الرسول في الجنة تحتضنه؟

ورد الشيخ علي جمعة: لهم فيها ما يشتهون، وده هايبقى يمكن أبوكي، يعني مهياش مشكلة.. بس انتي اسعي وادخلي الجنة.

واختتم قائلا: مضى الوقت سريعا في ذكر سيدنا الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينتهي الحديث حوله؛ لعلوِّ قدره عند الله، سبحانه وتعالى، وعند الناس، نلخص ذلك أنه كان إنسانا كاملا، ربنانيا، نورانيا، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان حبيبا للرحمن، وكان أسوة حسنة للإنسان: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

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