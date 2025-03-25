إزاي سيدنا محمد كان بيتعبد في غار حراء قبل نزول الرسالة؟ رد مفاجئ من علي جمعة

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن أخلاق ومعاملات سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.

إزاي سيدنا محمد كان بيتعبد في غار حراء؟

وسأله شاب: الرسالة نزلت على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، وهو في سن الأربعين، إزاي كان بيتعبد في غار حراء قبلها؟

وأجاب الدكتور جمعة: سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، لما تزوج السيدة خديجة، كان عنده 25 سنة.. وأوحي إليه، وهو عنده 40، يبقى فيه 15 سنة، خلال هذه الـ15 سنة، ويمكن بعد ما تزوج السيدة خديجة بقليل، يعني خلال 12 سنة، كان يذهب فيتعبد في غراء حراء، على دين إبراهيم، وماذا كانت ديانة إبراهيم؟.. كان فيها الصيام، وربنا يقول: "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم"، يعني إذن الصيام كان مكتوبا على الأمم السابقة.. أيضا كان من ديانته الصلاة، والذكر.. فكل هذه الأشياء كان يفعلها الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، في تلك الخلوة، في غار حراء.. وكان يأخذ معه الزاد والزواد، علشان الأكل، لمدة أسبوع، أو 10 أيام.. فلما كان ينفد الطعام، ينزل مرة أخرى حتى يأخذ لمثلها.. يعني يعرف كمية الطعام كفته أد إيه؟ فلما ياخد تاني هايعرف إنه هايقعد 7 أيام مثلا..

سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، ترقى من الكمال إلى التهيؤ إلى الربانية، فتهيأ وترقى؛ حتى أنه بدأ في أواخر هذه السنوات الـ12 أو الـ13، بعد زواج السيدة خديجة، إلى الوحي بعد سن الأربعين، فقال: "إني أعلم حجرا في مكة كان يلقي عليَّ السلام".. بدأ يتعامل مع الكون، فالكون اللي حولنا بيسبح: "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تبيحهم"، فهو يسير فيسمع الحجر وهو بيسلم عليه، وعارف الحجر ده بالذات.. ابتدا ربنا يكشف عنه الحجاب عن الكائنات.. فهكذا كان يعبد ربنا.



وقال: عايز تقول حاجة تانية؟

فواصل الشاب: هل تعبُّد سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، قبل نزول الرسالة كان زي بعد نزولها؟

فأجاب الدكتور جمعة: طبعا لا، خلاص نزلت الرسالة، فعلمه الله، سبحانه وتعالى، أشياء لم تكن في السابقين، لكن اللي كانت في السابقين، وديانة سيدنا إبراهيم، زي مثلا السجود، الركوع، الذكر، الصيام.. كان يفعلها؛ لأنه كان على ملة إبراهيم حنيفا.



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