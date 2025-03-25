الثلاثاء 25 مارس 2025
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دين ودنيا

شاب يسأل: ليه ربنا لم يرسل سيدنا محمد أول النبيين؟ علي جمعة يجيب

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

 تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن أخلاق ومعاملات سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال الدكتور علي جمعة: نعيشُ مع سيدنا، صلى الله عليه وآله وسلم، من جانب آخر مأخوذٌ من سُنته وسيرته العطرة التي تملأ الدنيا بهجة وفرحة.

رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترك لنا المثال الأتمَّ لكل أحد، المثال للتاجر والعالم والقاضي والطبيب، للزوج والأب والأخ ولواصل الرحم.

ترك لنا كل من في هذه الحياة الدنيا سيجد في سيرته، صلى الله عليه وسلم، مثالا لما أقامه الله فيه.

خاتم النبيين.. لماذا؟

وسأل شاب آخر: ليه ربنا أرسل سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، في الآخر، ليه لم يرسله في الأول؟
وأجاب د. جمعة: لعله أخَّره ليقدمه.. سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق أجمعين، خاتم النبيين لأن هذه الكلمة الأخيرة للبشرية، بعد كدة فيه يوم القيامة، كان فيه قبله حاجة يسموها Old Test Mint "العهد القديم، التوراة" نزل على سيدنا موسى.. بعد كدة Newtest Mint "العهد الجديد" نزل على سيدنا عيسى.. وبعد كدة "العهد الأخير"Last Test Mint، "القرآن الكريم".

فلأنه خاتم النبيين فكان هو المنتظر، ولابد كل الأنبياء يكونوا تبعه.. وهو والذي اعترف بكل الأنبياء، لو أنه جاء في الأول يبقى اللي بعده بينسخه.. لكن لما جاء في الآخر يبقى هو اللي هاينسخ الشيء؛ استعدادا للرحيل، أن يزول السكان من هذا الدكان.. لو جاء في الأول هاتضيع علينا الحكاية دي، فلازم ييجي في الآخر علشان يكون هو: "بعثت والساعة كهاتين"، ويشير بأصبعيه.. يعني قريب جدا، فلا رسول ولا نبي بعده: "ولكن رسول الله وخاتم النبيين".

هل نحاسب على ترك الصلاة عليه؟

وتساءل شاب: لازم نعمل الصلاة على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، ولو ما عملنهاش ممكن نتحاسب يوم القيامة؟
ورد الشيخ جمعة: مش هاتتحاسب يوم القيامة على تركك لها.. لما جاء له الأعرابي، وقال له: يا رسول الله، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، اللي هي أركان الإسلام.. فقال، صلى الله عليه وسلم: "أفلح وأبيه إن صدق".

الحكمة من صيام شعبان

وسألت بنت: كان يرغب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في صيام شهر شعبان كاملا، فما السبب الذي منعه؟

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أجاب مفتي الديار الأسبق: لأنه شهر يغفل عنه الناس، فهو يقع بين رجب، الناس بتهتم به لأنه شهر حرام، وبين رمضان، لأنه مفروض فيه الصيام، فكان النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، ينبه الناس إلى أهمية شعبان؛ لأنه تمهيد لرمضان.. تدريب لرمضان.
 

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الدكتور على جمعة هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف مفتي الجمهورية الاسبق برنامج نور الدين والدنيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

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